Начнем с хронологии:

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– 500 г. до н. в Риме и Древней Греции изобретена канализация. Благодаря этому в термах, а также в домах состоятельных граждан появились туалеты.

Далее текст на языке оригинала.

– 200 р. до н.е. Побудована перша "китайська підробка" греко-римського сантехнічного девайсу: для панівної династії Хань вимощено туалет зі змивом.

– 1592 р. Сер Джон Харрінгтон створив для своєї тітки – королеви Єлизавети І унітаз. У прибора був припіднятий бачок, з якого – за допомогою важеля – зливалася вода. Харрінгтон назвав свій винахід "Аякс".

– 1775 р. Олександр Каммінгс розробив гідравлічний затвор для унітазу, що дозволив розв'язати проблему неприємного запаху зі сантехніки.

– 1994 р. Японці накреативили "розумний унітаз", який дозволяє регулювати температуру води, кут подачі струменя для гігієнічних процедур, нахил кришки та інші параметри.

– 2022 р, весна. Буряти та чеченці окупували Ірпінь, Гостомель, Бучу і відкрили для себе унітаз. Спершу здивувавшись, що люди можуть "це" робити в оселях, та згодом завзято виколупували вживані трофеї, ніби це цінні фарфорові вази часів династії Хань.

Це я до того, що санітарна культура дає можливість оцінити рівень розвитку нації. Як би не тужилась русня, вдаючи велику супердержаву, вся її велич тоне в дірці вуличного туалету, на дверях якого красується складена з дощок літера "Z".

І, до речі, про "Z": слід визнати, для корінних народів російської глибинки інтервенція в нашу державу стала найбільшою культурною експедицією за багато років. Чимало родин загарбників змогли здійснити еволюційний скачок у декілька століть. Принаймні, заглянути в ХХІ століття.

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