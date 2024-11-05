Юрий Голик рассказал подробности о дроне-ретрансляторе STING Spider

Неразрывная связь с пилотом – один из ключевых факторов успеха боевых миссий дронов. Украинские инженеры из команды предпринимателя и волонтера Юрия Голика разработали мощный ретранслятор Spider. Он сопутствует в полете другие модели из линейки STING, укрепляя сигнал с экипажем беспилотника. На днях разработчики организовали парный тест ретранслятора и камикадзе – он успешно прошел.

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"Миссия" STING Spider – ретранслировать сигнал связи управления и видеокамер своих напарников. Поэтому разработчики "вооружили" дрон непробиваемым иммунитетом к средствам радиоэлектронной борьбы. В случае если РЭБ зафиксирует "паука" и попытается его заглушить, то линия связи автоматически перепрыгнет на другую частоту. Подобная технология работает во всех коптерах из линейки STING.

"Протестировали в поле в паре с камикадзе STING Prymara. Все виды связи работают рядом друг с другом хорошо. Есть много всяческих интересных опций. Мы учли все предложения военных, и скоро ретранслятор уже сможет пройти испытания на линии боевого столкновения. Со своей стороны, мы сделали все возможное, чтобы модель работала безотказно", — рассказал Юрий Голик.