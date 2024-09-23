Юрий Голик показал главную составляющую беспилотника STING Mad Max

Юрий Голик, вместе с партнерами собравший команду инженеров для производства дронов военного назначения, показал одну из важнейших составляющих БпЛа – блоки управления. По сути являются "мозгами" некоторых моделей, к примеру STING Mad Max.

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"Эти три блока управления ждут прошивки и поедут работать на войну в составе трех беспилотных комплексов. К каждому блоку нужно подсоединить по два провода с антеннами видео и управления, нажать кнопку вкл. Связь блока управления с пультом и очками пилот осуществляет без проводов", – написал Юрий Голик.

На фото полноценные компактные блоки управления, все составляющие которых, включая материнские платы и аккумуляторы, произведены в Украине и оборудованы соответствующим программным обеспечением.

Благодаря этим технологиям бомбард STING Mad Max отличается простотой в управлении и высокой эффективностью в боевых условиях. Он остается неуязвимым к враждебным средствам радиоэлектронной борьбы, поскольку оснащен передовой радиолинией. Защищенная телеметрия и система псевдослучайного изменения частоты сигнала позволяют дрону обходить враждебные помехи и добиваться цели.

STING Mad Max имеет официальную рекомендацию Министерства обороны для использования. Его производство ведется непрерывно. Команда разработчиков также проводит регулярные тренировки для военных, чтобы на поле боя дроны демонстрировали максимальную точность поражения.