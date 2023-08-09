ЮНЕСКО рекомендует добавить Софию, Лавру и центр Львова в список Всемирного наследия в опасности: что это значит

Комиссия ЮНЕСКО, которая оценивала последствия ракетного удара России по историческому центру Одессы, рекомендовала внести в список объектов Всемирного наследия в опасности еще два – Софийский собор и Киево-Печерскую лавру в Киеве, а также исторический центр Львова.

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Об этом сообщила глава Бюро ЮНЕСКО в Украине Кьяра Децци Бардески на брифинге 7 августа в Украинском кризисном медиацентре.

"ЮНЕСКО недавно рекомендовала добавить в список объектов Всемирного наследия в опасности еще два объекта в Украине, учитывая угрозу их сохранению. Это собор святой Софии и близлежащие монашеские здания, Киево-Печерская лавра — в Киеве, а также ансамбль исторического центра Львова", – сообщила Кьяра Децци Бардески.

По ее словам, решение по этим объектам комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО примет на встрече в сентябре.

Отметим, что перечень объектов Всемирного наследия в опасности – это отдельный список, в который эксперты ЮНЕСКО заносят те места, которые по их мнению находятся под угрозой исчезновения или уничтожения вследствие естественных причин и катастроф или из-за вмешательства человека – войны, конфликты, загрязнения, браконьерство, неупорядоченное строительство и т.д.

Занесение объекта в этот список означает, что к нему необходимо относиться с особым вниманием и принимать неотложные меры по его спасению и сохранению.

Во время брифинга глава Бюро ЮНЕСКО в Украине также рассказала о работе миссии по оценке повреждений в Одессе в результате обстрелов российских оккупантов 23 июля. По ее словам, влияние обстрелов на исторический центр Одессы больше, чем ожидали эксперты.

Всеохватывающий отчет о причиненном ущербе миссия ЮНЕСКО подготовит в декабре – к встрече стран-участниц Гаагской конвенции. Следовательно, этот отчет может быть использован как доказательство в международных судах.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Российские оккупанты ночью 6 июля совершили крупнейшую с начала полномасштабного вторжения ракетную атаку на гражданскую застройку Львова. Террористы атаковали историческую часть города, которая является наследием ЮНЕСКО. Дом, в который попал "Калибр" в ту ночь, принадлежит буферной зоне объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО "Львов - Ансамбль исторического центра".

В ГУР заявили, что Россия целенаправленно атакует исторический центр Одессы. В Главном управлении разведки считают, что ракетный удар по Спасо-Преображенскому собору и исторической застройке в центре Одессы – это целенаправленная атака, чему много прямых и косвенных доказательств.

По подсчетам ЮНЕСКО, ущерб культурному наследию Украины от войны превысил $2,5 млрд по состоянию на 24 февраля 2023 года. Отмечалось, что больше всего пострадала Харьковщина.

Депутаты ВРУ обратились в ЮНЕСКО с призывом лишить Россию членства в организации. Призыв был озвучен от имени всего украинского народа, за проголосовало 296 народных депутатов.

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