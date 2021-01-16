Языковой омбудсмен сказал, где найти бесплатные курсы по украинскому

В связи с полным переходом сферы обслуживания на украинский язык будут внедрены бесплатные курсы по украинскому.

Как сказал в интервью "Сегодня" уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь, прежде всего, курсы организуют в учебных заведениях.

"Если речь идет о людях старшего возраста, у которых не было возможности изучать украинский, конечно, это может быть на базе университетов третьего возраста или заведениях последипломного образования", – отметил он.

По мнению омбудсмена, проблем с сетью учебных заведений не возникнет.

"Здесь вопрос в том, что нужно также организовывать узкие курсы по специализациям. Например, для представителей машиностроительной отрасли, для представителей культуры и искусств. Конечно, такие курсы должны быть и для представителей органов самоуправления", – добавил Креминь.

По его словам, курсы в условиях пандемии должны быть дистанционными. После их окончания будут предоставлять документ об уровне владения украинским языком.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 января в Украине вступила в силу статья 30 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Теперь представители сферы услуг, независимо от формы собственности, обязаны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на украинском языке.

Однако это не означает, что клиентам запрещается общаться на других языках.