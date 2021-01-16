Языковой омбудсмен рассказал о поддержке украинского на оккупированных территориях

На частично оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей и в Крыму фактически запрещено использование украинского языка, что является нарушением прав человека.

Как сказал в интервью "Сегодня" уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь, такие нарушения обсуждались на заседаниях Парламентской ассамблеи Совета Европы, также они известны представителям ОБСЕ.

"Это вопрос государственной политики, это вопрос реинтеграции, это вопрос качества преподавания и динамики применения украинского языка в прифронтовой полосе", – отметил он.

По словам Креминя, закон о языке не имеет переходных положений для отдельных территорий Украины, поскольку он разработан для всей страны.

"Каким образом, с каким качеством будет осуществляться региональная языковая политика – мы будем за этим наблюдать. Но надо быть готовыми, что работы будет достаточно много", – добавил омбудсмен.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 января в Украине вступила в силу статья 30 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Теперь представители сферы услуг, независимо от формы собственности, обязаны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на украинском языке.

Однако это не означает, что клиентам запрещается общаться на других языках.