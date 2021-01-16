Языковой омбудсмен объяснил, запретят ли клиентам общаться на русском

То, что с 16 января состоялся окончательный переход сферы обслуживания на государственном языке, не означает, что запрещается общаться на других языках.

Как сказал в интервью "Сегодня" уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь, клиент может свободно общаться на русском.

"Когда клиент приходит в супермаркет за продуктами, к парикмахеру подстричься или в аптеку за лекарствами, то на пороге его встретит персонал, который должен обратиться на государственном языке. Если клиент захочет общаться на русском, венгерском, румынском – никто этого не запрещает. Единственное, будет ли возможность у продавщицы или фармацевта это осуществить", – пояснил он.

По словам омбудсмена, проверки начинаются только тогда, когда будет злостное нарушение языкового законодательства.

"Когда будут игнорироваться просьбы клиентов, предупреждения от уполномоченного – тогда мы будем принимать меры государственного контроля и подавать постановления о наложении штрафа, которые вступают в действие с 16 июля 2022 года", – добавил Креминь.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 января в Украине вступил в силу статья 30 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Теперь представители сферы услуг, независимо от формы собственности, обязаны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на украинском языке.