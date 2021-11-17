Ярош рассказал, почему принял предложение стать советником главнокомандующего ВСУ

Бывший лидер "Правого сектора", командир военного формирования "Украинская добровольческая армия" Дмитрий Ярош прокомментировал свое решение стать советником советником главнокомандующего ВСУ. Он заявил, что ощущает себя частью команды Валерия Залужного, которая занимается предметным военным делом, но не политикой.

Об этом Ярош сообщил в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман. Он отметил, что не понимает, почему это назначение вызвало такой ажиотаж, поскольку это чисто военное дело и мера, необходимая для укрепления обороноспособности государства.

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Ярош подчеркнул, что эта сфера больше всего ему близка и пока он не намерен возвращаться в политику, хотя не исключил, что прийдет время, когда это будет нужно.

"Но при всем при том не сейчас. Потому что ситуация в государстве не улучшается и внешний враг еще больше наседает на Украину. Условно, ему еще надо будет давать по зубам, и не раз", – отметил Ярош.

Также он отметил, что положительно воспринял назначения, которые произошли в ВСУ летом 2021 года: главнокомандующего, командующих оперативных командований, командующего ООС, что также стало "толчком" к его присоединению к этой команде.

"Подавляющее большинство этих людей я знаю с 2014–2015 годов, это очень близкие мне люди. Но, опять же, они не занимаются политикой, они занимаются предметным военным делом. Я часть этой команды", – уверен Ярош.

Говоря о дальнейший перспективах своей деятельности, он отметил: "С генералом Залужным мы практически каждый день на телефонной связи... Пока я смогу свой опыт, знания, умения переносить на обороноспособность государства, до тех пор буду советником. Если исчерпаю себя на этой ниве – не буду".

Напомним, 2 ноября Дмитрий Ярош был назначен советником главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Это решение вызвало эмоциональную реакцию в социальных сетях. Его поздравили с назначением народный депутат Ирина Геращенко, экс-советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк, офицер ВСУ Мирослав Гай и другие. Некоторые спрогнозировали бурную реакцию на это назначение российской пропаганды.

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