''Я знаю, ты очень нас всех любил'': мать посвятила трогательный пост сыну, погибшему в боях за Украину. Фото

В боях за Украину погиб юный воин из Кривого Рога Виталий Смородин. В пятницу, 17 марта, с Героем простились в селе Вольное Криворожского района.

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О гибели защитника сообщила его мать Наталья 14 марта. "Я знаю это, сынок... Ты всех нас очень любил... И никогда не хотел, чтобы я волновалась. Ты меня всегда защищал. Ты со мной! Я люблю тебя!" – написала она в Facebook (фото Героя размещены внизу новости).

Отпевание Виталия состоялось 17 марта в храме Рождества Пресвятой Богородицы в Кривом Роге по ул. Украинская, 83.

Затем с воином простились на кладбище в селе Вольное (Красный Шахтер).

"Если хотите возложить цветы, выбирайте белые", – просит семья Виталия.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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