Считали пропавшим два месяца: детский футбольный тренер погиб во время боевого задания под Соледаром

Во время выполнения боевого задания под Соледаром погиб бывший футболист и детский тренер Александр Коротун. Связь с 35-летним защитником пропала 25 декабря 2022 года, после чего клуб "Подолье" начал поиски своего наставника, в том числе в социальных сетях.

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Как сообщила ассоциация футзала Хмельницкой области, Александр был одним из лучших воспитанников деражнянского футбола. Он начинал свою карьеру в составе местного "Олимпа", а затем успел поиграть и за такие клубы, как "Фемида", "Патриот", "Vигор", "Helpix" и "Мясной маркет".

И во всех командах Коротун отличался невероятным профессионализмом и усердием, всегда был душой коллектива, замечательным семьянином, настоящим защитником на поле и в жизни, никогда не боявшийся трудностей.

Также Коротун был выпускником "Львовского профессионального колледжа спорта", где учился на отделении футбола. А его последним местом работы был хмельницкий футбольный клуб "Подолье", в котором Александр тренировал команду детей 2011 года рождения. И был очень талантливым наставником и футболистом.

"Это очень одаренный человек, он пришел к нам в команду из львовских "Карпат", сразу отличался своим мастерством на поле и нестандартными ходами. И вообще – он очень креативный и умный, как футболист, как человек, как мужчина", – рассказал "Суспильному" друг погибшего Эдуард Щепанский.

Главный тренер "Подолья" Виталий Костышин запомнил Александра добрым и порядочным. Юные воспитанники любили Коротуна за интересные тренировки и его абсолютное спокойствие. Он никогда не повышал на детей голос, ни с кем не ссорился и умел подобрать нужные слова.

После полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года Александр добровольно отправился воевать против оккупантов.

"Это было мужское решение, и хорошо, что семья понимала его, потому что на самом деле людям трудно это понять. Я думаю, он сделал то, чего очень хотел. Сделал это очень достойно и дал лучший пример своим сыновьям", – рассказала подруга семьи погибшего воина Алена Маримонская.

В памяти Алены Александр останется очень светлым, искренним, откровенным, добрым и интеллигентным человеком, каких встречаешь очень редко. Она никогда не видела Коротуна нервным или раздраженным.

В декабре 2022 года Александр вместе с побратимами оборонял город Соледар в Донецкой области, который российские оккупанты считали пропуском в соседний Бахмут. Последний раз на связь с родными Коротун выходил 25 декабря, после чего числился пропавшим без вести.

В январе "Подолье" начал поиски своего тренера в социальных сетях, чтобы получить хоть какую-то информацию. А в марте стало известно, что Александр погиб во время очередного боевого задания по обороне Соледара и Бахмута.

"Наш Герой! Ты навсегда будешь в нашей памяти и сердце. Любим тебя и скучаем", – написала на своей странице в Facebook разбитая жена Александра Руслана Силецкая.

"Жаль, очень жаль, до последнего с сыном надеялись, что Александр Васильевич жив... Вечная память герою. Очень хороший был, добрый, вежливый... Жаль. Соболезнования родным...", – отозвались воспитанники Коротуна и их родители.

Прощание с Александром прошло 15 марта в Хмельницком. После городской ритуальной службы похоронный кортеж с погибшим воином выехал на стадион "Подолье", где также почтили память погибшего тренера и защитника. Похоронили Коротуна на местной Аллее Славы.

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