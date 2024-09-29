'Я выживала в оккупации с четырьмя детьми, один из которых с инвалидностью': Елена из Херсона доверила свою историю Музею 'Голоса Мирных' Фонда Рината Ахметова

Елена с семьей выехала из Херсона через пять месяцев оккупации. Она сама воспитывает четырех детей, один из которых не может передвигаться без помощи, и решиться на эвакуацию ей было очень тяжело, но и оставаться дальше – невозможно.

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Свою историю многодетная мать доверила Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

"Когда началось вторжение, старшая 15-летняя дочь подошла в слезах: "Мама, надо бежать, война". А бежать невозможно. Потому что младший сын, ему тогда пять лет было – с инвалидностью, на коляске. С ним невозможно просто прыгнуть в автобус и уехать. Надо и памперсы, и кормление обеспечить – он сам не ест…" – вспоминает Елена.

В оккупации семье пришлось прожить долгие месяцы. Очень сложно было разыскивать жизненно необходимые ребенку лекарства. К тому же приближался сентябрь, и женщина понимала, что старшие дети не смогут нормально учиться. В конце концов, она приняла сложное решение. Дорога была крайне изнурительной: пять дней, без воды, в жару.

"Мне казалось, что эта трасса никогда не закончится. Но когда мы пересекли границу Запорожья и я увидела своих людей…Это было как будто тебя держали в душной камере, и вдруг дали глоток свежего воздуха", – не скрывает слез женщина.

Елена могла оформить российские документы, но для себя считала это недопустимым компромиссом и преступлением, как и получение помощи от оккупантов. Ее историю из первых уст вы найдете по ссылке.

История Елены из Херсона вошла в Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, который собирает истории мирных жителей Украины о войне от первого лица. Его архив содержит уже более 120 тысяч историй.

Расскажите свою на портале Музея или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.