''Я россиян больше люблю'': сторонник РФ на Донетчине пришел за украинской гуманитаркой и заявил, что он за мир. Видео

В Красногоровке на Донетчине среди бела дня разоблачили фаната "русского мира", который до сих пор ожидает прихода оккупантов. Пенсионер заявил, что больше "любит россиян", но при этом пришел получать гуманитарку от украинцев.

Видео дня

Мужчину окрестили "ждуном обычным, блотным". Видео его признаний распространилось в сети (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадры попала реакция местного жителя на приветствие "Слава Україні!" возле бусика, где жителям Красногоровки Марьинской громады раздавали гуманитарную помощь.

Мужчина в сером спортивном костюме и синей кепке, скупо улыбнувшись золотыми зубами, сначала помахал рукой, давая понять, что он не согласен сказать в ответ "Героям слава!".

"Слава Украине – нет. Я россиян больше люблю. Потому что я из России", – высказался мужчина.

На вопрос, почему же он пришел за украинской гуманитаркой, прокремлевский поклонник заявил, что "блотной", Донецк – его родной город, где он имеет три квартиры.

На эти слова люди сперва удивленно посмеялись. А вот какова была их реакция на дальнейшие попытки "ждуна" объяснить свое пребывание в украинском городе с такими взглядами, – неизвестно.

"Ну как, не в обиду… Я не против украинцев, не против россиян. Я за мир", – попытался оправдаться беспринципный персонаж, на этом видео завершилось.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы идентифицировали жительницу Мариуполя, которая благодарила диктатора Путина за "победу". Ее зовут Ирина Волосатова, она всегда была фанаткой "русского мира".

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