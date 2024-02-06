'Я прижал сына к себе, и раздался взрыв': история самого младшего раненого в результате обстрела Днепра в Музее 'Голоса Мирных' Фонда Рината Ахметова

Полуторагодовалый Макар – самый молодой житель Днепра, раненный 29 декабря 2023 года, когда российские ракеты попали в роддом города. Семья живет напротив, и то, что ребенок сильно не пострадал – чудо. Родители Макара доверили свою историю Алексею Суханову, послу Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, актеру и ведущему.

Когда враг выпустил на Днепр ракеты, Макарчик крепко спал. Папа, почитав новости, взял сына на руки и пошел в коридор. Слышал, как со свистом пролетает первая ракета, третья, четвертая.

"Малый в плед был закутан, потому что прохладно дома. У меня на руках он начал вертеться. Я его прижал к себе покрепче. В этот момент раздался взрыв", – рассказывает Павел.

Муж увидел кровь на голове сына, сделал малышу перевязку и помчался с ребенком в ближайшее медучреждение. Уже оттуда вместе с женой отправились в больницу.

"Врачи сделали рентген, проверили органы зрения и слуха. У Макара оказалось поверхностное ранение. Наложили два небольших шва и все", – говорит мама мальчика Ольга.

Зашитый врачами шрам уже зарастает волосами. Родители же наводят порядок в квартире, где взрыв перевернул все вверх дном. Они сознательно не выехали из города еще тогда, когда Макарчик только-только должен был появиться на свет. И собираются жить в Днепре и дальше.

Смотрите и слушайте историю семьи.

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова собирает, хранит и распространяет истории мирных жителей Украины о войне от первого лица. Его архив содержит уже более 98 тысяч историй. Расскажите свою на портале Музея или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.