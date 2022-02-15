'Я никуда не уеду, моя задача – помогать людям': раввин Украины Моше Реувен Азман призвал украинцев не поддаваться панике

Раввин Украины Моше Реувен Азман призвал украинцев не поддаваться панике из-за информации относительно возможного вторжения российской армии на территорию страны. При этом он отметил, что нужно быть готовыми к любой ситуации и помнить, что украинцам будуть помогать.

Об этом он сказал в интервью Lenta.UA. Раввин добавил, что уезжать из Украины не собирается, а останется в Киеве, поскольку его присутствие "людей вдохновляет и вселяет надежду".

"Я, наоборот, когда были войны в Израиле ехал туда специально каждый раз, чтобы помогать и материально, и духовно. И именно в те районы, где падали ракеты. И поэтому я не могу уехать и оставить Киев. Наоборот я показываю здесь свое присутствие и это людей вдохновляет и вселяет надежду", – отметил раввин.

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"Мы готовимся к любому развитию событий: заготавливаем продукты, занимаемся безопасностью, помогаем людям, готовим места определенные. В такие моменты мы должны быть все вместе", – сказал он.

Раввин Украины подчеркнул, что считает своей задачей прекратить панику, призвать украинцев молиться и готовиться к любому развитию событий – спокойно и без нервов.

"Нужно жить нормальной жизнью, но быть готовым ко всему и не входить в панику. Иначе можно сойти с ума. Так научились жить в Израиле", – сказал Моше Реувен Азман, добавив, что Израиль всегда находится под ударом, но люди продолжают "жить нормальной жизнью".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Международный день памяти жертв Холокоста 27 января главный раввин Украины Моше Реувен Азман и главный раввин Киева Йонатан Биньямин Маркович провели совместную молитву. Мероприятие организовал Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр".