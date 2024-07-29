'Я не понимала, что Лиза погибла': история Ирины, потерявшей дочь в результате обстрела Винницы, в Музее 'Голоса Мирных' Фонда Рината Ахметова

Ирина и ее четырехлетняя дочь Лиза оказались в эпицентре ракетного удара России по Виннице 14 июля 2022 года. В тот день они уходили домой после занятий с логопедом. После взрыва женщина не сразу поняла, что ребенок погиб... Ирина получила многочисленные ранения. Во время курса физической и психологической реабилитации в санатории, обеспеченного Фондом Рината Ахметова, женщина поделилась своей историей.

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В Винницу Ирина с ребенком переехала из Киева после начала полномасштабного вторжения – казалось, что там безопаснее, рассказала она Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. Тогда никто не знал и не мог знать, что через несколько месяцев российская ракета навсегда изменит судьбу семьи.

"Мы шли на остановку и услышали, что что-то очень громко гудит. Поднимаем головы вверх и видим прямо над головами низко-низко ракету. Я тогда поняла – наверное это все. Она была очень низкой. Я видела, как она уже падала. Мы были в самом эпицентре", – вспоминает женщина.

Несмотря на тяжелые травмы, она не чувствовала боли: встала и пыталась отстегнуть Лизу от коляски. Ирина была в шоковом состоянии и не понимала, что ребенка больше нет... Врачи и родные в первые часы после трагедии берегли едва живую женщину и не говорили ей правду.

"Меня одну из первых доставили в больницу, ведь время уходило на минуты. Я спрашивала где Лиза, а мне говорили, что ее за мной везут, что все нормально. Когда я уже вечером очнулась, сказали, что она в детской больнице...", – делится Ирина.

Она до сих пор испытывает физические последствия того страшного обстрела, работает над своим психоэмоциональным состоянием после страшной потери. Реабилитация от Фонда помогла чувствовать себя лучше. Ирина благодарна за поддержку друзьям и семье. Жизнь очень ценна, хотя иногда это трудно признать, признается Ирина.

Ее история вошла в Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. Вы найдете рассказ по ссылке.

В рамках программы "Лечение и реабилитация раненых взрослых" Фонд Рината Ахметова оказывает помощь гражданским жителям Украины, пострадавшим в результате вражеских обстрелов: это лечение, реабилитация, психологическая помощь.

С 2014 года Фонд предоставил помощь по лечению и реабилитации более 11 тысяч украинцев.

Если вам или тем, кого вы знаете, нужна помощь, пишите в мессенджер Фонда или звоните по телефону на бесплатную горячую линию 0 800 509 001 (линия работает с понедельника по пятницу).