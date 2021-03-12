Несколько месяцев назад я как раз писала о гендерном равенстве в мировом финтех-сообществе. Тогда статистика оставляла желать лучшего. Однако стремительный темп изменений в мире и значительное количество женщин-лидеров в различных странах и различных отраслях меняют привычное положение вещей и выстраивают новую корпоративную культуру, где гендерное равенство обретает новый смысл.

Это касается и современного украинского финтеха, где деятельность многих женщин является движущей силой развития и роста сферы. Согласно украинскому рейтингу “ТОП-50 наиболее влиятельных женщин финтеха”, проведенному ассоциацией UAFIC, проектом USAID "Трансформация финансового сектора" и EFSE Development Facility, 85% женщин из списка – руководители высшего звена, а 83% заняли руководящие должности через 6 лет после начала своей карьеры. 36% женщин из списка имеют опыт работы на международных рынках. В список вошли представительницы крупных венчурных фондов и НБУ, а также таких компаний как Visa, Mastercard, Vodafone и т. д. И да, я тоже вошла в топ-50, за что сильно благодарю всех членов экспертного жюри.

Иными словами, общее состояние финтех-сферы в Украине находится на достаточно высоком уровне, и благодарить за это во многом нужно именно женщин.

Хоть международный день борьбы за женские права уже позади, я все же решила посвятить этот блог взгляду женщин на сегодняшние новые нормы жизни. В этом мне поможет исследование KPMG, в котором проанализирован взгляд 675 женщин-лидеров из 52 стран, 44% которых представляют компании, ежегодный доход которых составляет более $500 млн.

Что говорит исследование

Данный выпуск серии исследований взгляда женщин со всего мира на глобальную ситуацию и положение их компаний в текущих обстоятельствах посвящен новым нормам жизни, сформированным пандемией Covid-19. Этот кризис по сравнению с предыдущими спровоцировал более стойкие изменения во всех направлениях - от личной жизни (работа и учеба) до бизнеса (цифровая трансформация) и вопросов общественного значения (государственное регулирование и вовлеченность).

Экономические последствия Covid-19 уже привели к резкому спаду роста во многих странах. Аналитики ожидают долгосрочных негативных последствий для мировой экономики, при том что одни отрасли пострадают больше других.

Однако, согласно отчету, большинство женщин-лидеров во всем мире приветствуют и успешно приспосабливаются к изменениям, связанным с Covid-19, и вполне реалистично смотрят на новые обстоятельства работы и развития их компаний. Фактически, более половины (58%) опрошенных руководителей по-прежнему уверены в перспективах роста своей компании. Что же касается доходов компании, то почти половина участниц опроса (47%) ответили, что рост дохода их компаний может превысить 2,5%.

Ожидается, что в пост-ковидном мире руководители бизнеса будут уделять больше внимания предпочтениям, ожиданиям и недовольствам клиентов. Растущий сектор электронной коммерции и распространение инструментов цифровой коммуникации привели к тому, что клиенты стали давать фидбек чаще, чем когда-либо, оказывая влияние на развитие бренда и даже на формирование бизнес-стратегий. При этом 84% участниц опроса считают, что защита клиентских данных сейчас является одной из ключевых обязанностей компаний.

Положительные стороны новой реальности

Система критериев ОСОК (окружающая среда, общественная деятельность и корпоративное управление) становится все более актуальной для совладельцев компаний. Бизнес-стратегии ориентированы на соблюдение требований устойчивого развития и более безопасную для окружающей среды работу. 42% женщин-лидеров различных сфер считают, что деятельность, направленная на борьбу с изменениями климата, будет иметь еще большее значение в пост-ковидную эпоху. Еще 45% ожидают, что тема останется такой же актуальной, как и ранее, и только 4% полагают, что ее важность снизится в связи с другими нагрузками на деятельность.

Еще одним позитивным последствием является переключение на новейшие технологии при взаимодействии с клиентами, другими секторами в рамках цепочек поставок и внутри компании. Так в период пандемии процесс диджитализации в некоторых компаниях ускорился на 3-4 года вперед. А девять из десяти (92%) респондентов отметили, что их компаниям еще необходимо совершенствовать инновационные процессы, что они и планируют делать в ближайшей перспективе.

Еще одним важнейшим изменением, которое позитивно восприняли участницы опроса стал новый (удаленный) режим работы. Фактически 97% респондентов отметили, что продолжат внедрять и расширять использование цифровых способов коммуникации и взаимодействия сотрудников. Половина участниц считают, что кадровый потенциал увеличился в связи с новыми возможностями и вариантами работы. Новая и пока формирующаяся под нынешними обстоятельствами культура работы также может стать катализатором гендерного равенства и разнообразия, особенно в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Таким образом значительное количество женщин-лидеров различных компаний во всем мире не считают, что пандемия окажет сильное негативное влияние на работу их компаний или их карьеру. Меня радует позитивное настроение представительниц крупных компаний, ведь кризис создает новые перспективы и возможности. Технологии и инновации будут способствовать развитию, повышению уровня клиентского опыта и доходов компаний.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.