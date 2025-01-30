Вызывают смех: какие странные имена существовали в СССР

Проект страны под названием СССР задумывался как грандиозный социальный эксперимент. Его основатели планировали порвать со всеми традиционными представлениями о мире и его порядках, что порождало порой абсурдные решения.

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Так в ранние годы существования Союза модно было давать детям "коммунистические" имена. Нередко это были аббревиатуры или сокращения от каких-то лозунгов, названий или имен. Например, мужское имя Владлен, которое изредка встречается до сих пор, образовалось методом сокращения от Владимир Ленин. О самых странных таких именах-сокращениях рассказывает OBOZ.UA.

Вилен/Вилена

Это еще одно имя, точнее пара имен (мужское и женское), возникших как знак уважения основателю государства. Образовались они методом сокращения от его ФИО – Владимир Ильич Ленин.

Доздраперма

Имя, ставшее мемом, образовалось от фразы "Да здравствует Первое мая!". Первого мая в СССР широко отмечали День солидарности трудящихся, чествовавший коммунистический идеал труда в пользу государства. Праздник в каком-то смысле призван был заместить собой Пасху. Однако со временем превратился в повод воспользоваться весенним теплом, забыть на день о труде и выехать на шашлыки. А несуразное имя, посвященное этому дню, так и не прижилось.

Кукуцаполь

Появление этого имени относят к хрущевской эпохе. Как известно, пришедший на смену кровавому диктатору Сталину генсек КПСС Никита Хрущев взялся строить коммунизм с человеческим лицом. При его правлении начали массово возводить индивидуальное жилье для граждан (так называемые хрущевки), а еще искать способы накормить население СССР, которое активно восстанавливалось после войны. Одним из продуктов, которые должны были решить проблему голода, планировалось сделать кукурузу. Ее продвигал лозунг "Кукуруза – царица полей", который и сократили, чтобы образовать имя. Однако и оно не стало популярным.

Лагшмивара

Одной из ключевых идей в СССР было освоение разных неизведанных территорий. Причем сделать это пытались раньше других стран мира. Так исследователь Отто Шмидт активно занимался изучением Арктики – периодически ездил туда и жил в лагере. Фраза "Лагерь Шмидта в Арктике" благодарные граждане переделали во имя Лагшмивара. Но и оно исчезло вместе с энтузиазмом советского народа.

Арлен/Арлена

Еще одной отличительной чертой раннего СССР был милитаризм. В армию вкладывали деньги и человеческие ресурсы. Да и в гражданской жизни пытались придерживаться армейской дисциплины и слаженности. А общество называли "армией Ленина". От этого выражения и образовалась эта неожиданно благозвучная пара имен. Которая, впрочем, тоже исчезла вместе со сменой эпохи.

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