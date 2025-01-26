Действительно ли в СССР раздавали бесплатные квартиры: что не так с хорошим мифом

Распространен миф о том, что в СССР каждый гражданин мог получить бесплатную квартиру, хотя и имеет зерно правды, но значительно преувеличен. Основным механизмом получения жилья была очередь. Каждый нуждающийся мог стать в очередь и при определенных условиях получить квартиру. Очереди были длинными, и иногда ждать приходилось десятилетиями.

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Советская пропаганда держала людей "за железным занавесом" и убеждала, что они живут лучше всех. Поэтому до сих пор среди людей старшего возраста распространены ностальгические мифы о лучшей медицине, образовании, бесплатном жилье и прочих "привилегиях". OBOZ.UA разбирался, действительно ли жилье при Союзе было столь доступным.

Кроме длиннющих очередей ожидания жилья, были и другие нюансы. К примеру, отсутствие выбора. Выбрать дом, район или этаж самостоятельно было почти невозможно.

Ситуация несколько улучшалась, если кто имел "блат" и мог "подключать" знакомства, обивая пороги и нося взятки в госучреждения. Нет, речь не о современных многомиллионных взятках – даже импортный коньяк и конфеты были достаточной благодарностью, потому что обычные продукты из-за дефицита были роскошью.

Следующий нюанс – право собственности. Если все-таки удавалось получить "бесплатное" жилье, то о полноценной собственности говорить не приходилось – квартира принадлежала предприятию, которое ее выдало.

Да и в целом выдавали жилую площадь только гражданам, неустанно работавшим на благо государства.

Права распоряжаться квартирой тоже не было. Самостоятельно продать жилье было невозможно.

Советская власть активно пропагандировала идею коллективизма, и коммуналки были ее прямым воплощением. Под видом "общего обихода" тысячи людей были лишены возможности иметь собственный дом. Представьте себе семью из четырех человек, вынужденную проживать в одной комнате, делить общий санузел, коридор и кухню с несколькими другими семьями. Мечты о собственном уголке, так и остались недостижимыми для многих поколений советских людей.

"Сталинки" – это был самый элитный вариант дома, в котором можно было получить жилье. Отдельную квартиру в "сталинке" давали только особым категориям: военным или партийной номенклатуре.

Хрущевская эра принесла массовое строительство жилья, обещая каждой семье отдельную квартиру. Однако реальность оказалась далекой от идеала. Типичные пятиэтажки, возникавшие как грибы после дождя, выглядели довольно плачевно. Это были панельные дома с маленькими кухнями, низкими потолками и отсутствием изоляции.

Лозунгом такой кампании было "для каждой семьи – маленькое жилье, но свое".

Дома были построены из дешевых материалов, с однотипной планировкой и без лифта. Из-за ограниченности финансов было принято решение значительно удешевить строительство жилья. Потолки в квартирах снизили не до привычных трех, а до 2,5 или даже 2,3 метра. От коридоров отказались, а прихожие стали настолько маленькими, что их трудно было назвать отдельными помещениями. Окна сделали низкими, санузлы объединили, а кухни больше напоминали кладовые.

В 1970-1980 годах на смену "хрущевкам" пришли панельные дома. Большие земельные площади быстро превращались в бетонные джунгли, где возводили однотипные районы с одинаковыми дворами и подъездами. Эти массовые строительства стали отличительной чертой советских городов.

В таких домах уже могли предоставлять отдельные комнаты для детей, если они разного пола, что по сравнению с предыдущими условиями считалось более просторным и комфортным жильем. Однако получить такую квартиру было сложно.

Власти СССР стремились создать иллюзию справедливости и заботы о своих гражданах, но реальность была совсем другой. Люди жили в условиях дефицита, не имея возможности купить даже элементарные продукты, а государство обеспечивало их лишь минимальными потребностями.

Получив "бесплатное" жилье, люди полагали, что государство по-настоящему заботится о них. Советским гражданам просто не с чем было сравнить условия проживания. Именно так режим держал людей под контролем, внушая им мнение, что они не могут существовать без поддержки государства.

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