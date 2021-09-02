Высший совет правосудия уволил двух судей Верховного суда: названы фамилии

Высший совет правосудия уволил двух судей Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда Украины – Василия Огурецкого и Светлану Вус. Решение было принято на заседании 2 сентября.

Об этом говорится на сайте ВСП. Причиной увольнения стали поданные заявления об отставке.

Также Высший совет правосудия уволил судью Луганского апелляционного суда Владимира Гаврилюка, судью Шепетовского горрайонного суда Хмельницкой области Валерия Босюка и судью Малиновского районного суда Одессы Виктора Короя.

Всего с начала 2021 года в связи с подачей заявлений об отставке были уволены 110 судей.

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Отметим, что Василий Огурецкий был назначен судьей в Верховном суде в ноябре 2017 года, а Светлана Вус – еще в 1996 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее подал в отставку судья Печерского районного суда Киева Владимир Карабань, который помог избежать ответственности за пьяное вождение 20-летней студентке Анастасии Константиновой, оскандалившейся своими высказываниями про русского рэпера Басту.

Теперь вместо увольнения и наказания его могут отправить в почетную отставку и назначить выплаты.