День вышиванки 2023 в Украине: дата празднования и интересные факты о национальной одежде

Украинцы в следующем месяце будут отмечать День вышиванки. Дата этого праздника приходится на третий четверг мая – в 2023 году это 18-е число.

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Для наших предков вышиванка имела мистическое, сакральное значение, служила оберегом. Сейчас она связывает украинцев со своей историей, является кодом нации и напоминанием о нашей богатой культуре и идентичности. OBOZREVATEL решил напомнить интересные факты о вышиванка и празднике, который посвятили ей.

Празднуют День вышиванки не только в Украине, диаспора за рубежом тоже присоединяется к этому событию. Уже сложилась традиция, что в День вышиванки украинцы приходят на работу в национальной одежде, публикуют фото или устраивают флешмобы. Мало кто знает, что это на самом деле относительно "молодой" праздник .

Всего 15 лет назад студентка исторического факультета из Черновцов Леся Воронюк предложила провести акцию – в один день прийти в университет в вышиванках. На такую идею ее вдохновил другой студент, часто носивший вышитую рубашку на занятия. Уже через несколько лет флешмоб вышел за стены вуза, а в Украине появился новый праздник.

Интересные факты о вышиванке

Древнейшие вышиванки, найденные историками, датированы VI веком нашей эры.

Черные рубашки с вышивкой раньше могли носить только мужчины. Вышиванки дарили даже новорожденным в качестве оберега от злых духов.

Много орнаментов, используемых для украшения вышиванок, корнями уходят в языческие времена. Например, солярные знаки или "громовой знак", "колесо Юпитера" связаны с языческим небесным божеством Родом.

Вышиванка поначалу была праздничной одеждой. Первым, кто сделал ношение такой рубашки обычным, был Иван Франко.

Вышивание рубашки занимает несколько недель, если орнамент простой. Но если узор сложный, на этот процесс могут уйти месяцы или даже годы.

Прежде чем взяться за вышивание, нужно было поститься и молиться, а также обязательно вымыть руки.

Традиционные орнаменты в каждом регионе Украины свои, но мало кто знает, что на самом деле видов вышиванок больше сотни.

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 14 мая, в Украине будет праздноваться День матери. Об истории этого праздника можно почитать по ссылке.

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