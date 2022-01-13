Выходные в феврале 2022 в Украине: когда и сколько будем отдыхать

В феврале 2022 года в Украине будет восемь официальных выходных дней. Это субботы и воскресенья 5 и 6, 12 и 13, 19 и 20, 26 и 27 февраля.

Дополнительных нерабочих дней, согласно статье 73 Кодекса законов о труде Украины, в последний месяц зимы не предусмотрено. При этом в феврале украинцы отмечают ряд религиозных праздников.

В частности, 6 февраля православные празднуют память блаженной Ксении, 7 февраля – святителя Григория Богослова, 9 февраля – святителя Иоанна Златоуста, 12 февраля – Собор трех святителей, 15 февраля – Сретение Господне, 25 февраля – Иверской иконы Божьей Матери. А с 26 февраля по 6 марта отмечается Масленица.

Видео дня

Также в конце зимы в Украине празднуют День святого Валентина, Международный день родного языка, Международный день стоматолога, Международный день поддержки жертв преступлений и другие праздничные даты.

Ранее OBOZREVATEL публиковал производственный календарь с выходными и праздничными днями на 2022 год. В Украине будет 116 официальных выходных дней и 249 рабочих.