Выезд детей за границу: в Госпогранслужбе объяснили новые правила

Украинские пограничники проинформировали об изменениях в процедуре выезда детей за границу во время военного положения. Так, заявления о предоставлении разрешения на временный выезд ребенка за границу в сопровождении третьих лиц, выданные после 23 мая без использования специальных бланков нотариальных документов на белых листах бумаги и удостоверенные нотариусом, теряют действительность.

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Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины. Изменения разъяснил юрист Андрей Новак, отметив, что речь идет именно о заявлении, а не о доверенности – в ГПСУ ошиблись с формулировкой в первой версии сообщения.

Он отметил, что все нотариально заверенные заявления, оформленные на белой бумаге, которые были выданы после 23 мая 2023 года, не действительны.

Это касается только нотариального оформления разрешения на выезд ребенка за границу в сопровождении третьих лиц. В то же время оформление разрешения на выезд ребенка за границу в сопровождении третьих лиц, заверенного органом опеки и попечительства, остается без изменений.

"Речь идет о заявлениях о предоставлении разрешения на временный выезд ребенка за границу, оформленных у нотариусов в соответствии с вопросами нотариата в условиях военного положения. Это не касается условия пересечения границы во время действия военного положения, когда выезд за пределы Украины детей, не достигших 16-летнего возраста, в сопровождении одного из родителей, бабушки, деда, совершеннолетних брата, сестры, мачехи, отчима или других лиц, уполномоченных одним из родителей письменным заявлением, заверенным органом опеки и попечительства, осуществляется без нотариально удостоверенного согласия второго родителя", – отметили в ГПСУ.

Изменения в правилах пересечения границы обусловлены Постановлением Кабмина № 469, которое было принято 9 мая и вступило в силу 23 мая.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине военнообязанные мужчины, которым во время военного положения запрещено выезжать за границу, прибегают к нарушению законодательства. Желание покинуть страну настолько велико, что они готовы подделать свидетельство о смерти собственной жены.

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