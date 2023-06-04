Украинские мужчины пытаются выехать за границу, фальсифицируя смерть жены – ГНСУ

В Украине военнообязанные мужчины, которым во время военного положения запрещено выезжать за границу, прибегают к нарушению законодательства. Желание покинуть страну настолько велико, что они готовы подделать свидетельство о смерти собственной жены.

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С таким фальшивым документом представители сильного пола пытаются пересечь границу как отцы-одиночки. Об этом рассказал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона.

По его словам, пограничники задерживают на попытках незаконно пересечь границу около двух десятков человек ежедневно.

"Мужчины подделывают свидетельство о смерти жены. Поскольку отцам-одиночкам разрешено пересекать границу", – объяснил Демченко.

Также, говорит он, фиксируются случаи подделки документов о детях – мужчины показывают на границе свидетельство, якобы у них трое несовершеннолетних детишек.

Или же такие военнообязанные демонстрируют фальшивые документы от Территориальных центров комплектования и соцподдержки, которые "удостоверяют" их "непригодность" к военной службе.

Таких лиц, фактически уклонистов от мобилизации, задерживают непосредственно на пунктах пропуска и за их пределами.

"Около 120-150 человек ежедневно получают отказ в пересечении границы, поскольку не отвечают условиям пересечения", 2 добавил представитель ГПСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Госпогранслужбе рассказали, есть ли в Украине запрет выезда за границу для 17-летних юношей. Это произошло на фоне появления в СМИ информационных вбросов по такой теме.

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