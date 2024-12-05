Выдавал себя за сотрудника ТЦК: на Закарпатье мужчина продавал фальшивые 'удостоверения о непригодности' и поплатился. Фото

На Закарпатье будут судить мужчину, который организовал мошенническую схему "уклонения от мобилизации". 32-летний житель Раховщины продавал уклонистам фальшивые "удостоверения о непригодности".

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Об этом сообщила полиция Закарпатской области. Совместно с СБУ правоохранители установили, что злоумышленник предлагал подлежащим мобилизации мужчинам за денежное вознаграждение исключение из воинского учета по состоянию здоровья. Для большей убедительности он представлялся работником ТЦК и СП.

За 18 тысяч долларов он обещал выдать удостоверение о непригодности к службе из-за проблем со здоровьем.

Однако после получения денег он предоставлял клиентам фиктивные документы, отпечатанные на обычном принтере. Злоумышленник был задержан сразу после того, как он получил деньги от очередного клиента.

На основе собранных доказательств следователи полиции под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона сообщили злоумышленнику о подозрении по:

ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 (оконченное покушение на завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенное в особо крупных размерах) УКУ.

ч. 1 ст. 358 (подделка документа, который выдается и удостоверяется учреждением и предоставляет права или освобождает от обязанностей, с целью его использования другим лицом и сбыта такого документа) УКУ.

Материалы уголовного производства направлены в суд. Согласно санкциям указанных статей, обвиняемому грозит до 8 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, с начала полномасштабного вторжения в Украину было разоблачено свыше 700 преступных групп, занимавшихся переправкой уклонистов за границу. В то же время пограничники используют широкий спектр возможностей для выявления информации о подготовке к незаконному пересечению границы заранее.

Ранее сообщалось, что в Одессе суд приговорил мужчину к трем годам заключения за уклонение от мобилизации. Обвиняемый трижды игнорировал повестки и заявил, что намерен и дальше уклоняться от призыва на военную службу.

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