Выборы ректора НАУ выиграл экс-регионал Луцкий: в Минюсте напомнили о его люстрации

Выборы ректора Национального авиационного университета Украины выиграл бывший "регионал" Максим Луцкий. В Минюсте при этом заявили, что он подпадает под люстрацию и не может занимать эту должность.

Результаты выборов обнародовали на сайте университета. Победой Луцкий также похвастался 29 января на своей странице в Facebook.

Как показало тайное голосование, бывший проректор и первый проректор НАУ Луцкий набрал 63,9% (1733 голоса).

Поддержка других кандидатов была меньше: и.о. ректора Римвидас Хращевський набрал 14,5% (393 голоса), а первый проректор Павел Борсук – 5,9% (161 голос). Не поддержали ни одного кандидата 4,1% (112 человек).

В НАУ утверждают, что во время выборов не было зафиксировано нарушений.

Заместитель министра по вопросам европейской интеграции Сергей Петухов на странице в Facebook обнародовал ответ Министерства юстиции. Из документа следует, что Луцкий, предварительно, не может стать ректором из-за требований закона "Об очистке власти".

Отметим:Луцкий до 2014 года был председателем Соломенской райгосадминистрации Киева.

Известно, что Луцкий был народным депутат Верховной Рады от Партии регионов, занимал должность председателя парламентского комитета по вопросам науки и образования.

Луцкий – доктор технических наук, профессор. Он также является кумом бывшего министра образования Дмитрия Табачника.

На внеочередных выборах в Раду в 2019 году Луцкий баллотировался как кандидат по 222 округу (Киев) от "Оппозиционной платформы – За жизнь".

Протокол НАУ о результатах выборов:

Как писал OBOZREVATEL, ранее Окружной административный суд Киева принял решение об удалении из реестра люстрированных чиновника Николая Чинчина, который во время Майдана в 2013-2014 годах возглавлял Главное следственное управления Министерства внутренних дел.