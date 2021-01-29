Выборы ректора НАУ выиграл экс-регионал Луцкий: в Минюсте напомнили о его люстрации

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Общество
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Выборы ректора НАУ выиграл Максим Луцкий

Выборы ректора Национального авиационного университета Украины выиграл бывший "регионал" Максим Луцкий. В Минюсте при этом заявили, что он подпадает под люстрацию и не может занимать эту должность.

Результаты выборов обнародовали на сайте университета. Победой Луцкий также похвастался 29 января на своей странице в Facebook.

Как показало тайное голосование, бывший проректор и первый проректор НАУ Луцкий набрал 63,9% (1733 голоса).

Поддержка других кандидатов была меньше: и.о. ректора Римвидас Хращевський набрал 14,5% (393 голоса), а первый проректор Павел Борсук – 5,9% (161 голос). Не поддержали ни одного кандидата 4,1% (112 человек).

В НАУ утверждают, что во время выборов не было зафиксировано нарушений.

Максим Луцкий похвастался победой
Скриншот

Заместитель министра по вопросам европейской интеграции Сергей Петухов на странице в Facebook обнародовал ответ Министерства юстиции. Из документа следует, что Луцкий, предварительно, не может стать ректором из-за требований закона "Об очистке власти".

Отметим:Луцкий до 2014 года был председателем Соломенской райгосадминистрации Киева.

Ответ Министерства юстиции
Ответ Министерства юстиции
Скриншот

Известно, что Луцкий был народным депутат Верховной Рады от Партии регионов, занимал должность председателя парламентского комитета по вопросам науки и образования.

Луцкий – доктор технических наук, профессор. Он также является кумом бывшего министра образования Дмитрия Табачника.

На внеочередных выборах в Раду в 2019 году Луцкий баллотировался как кандидат по 222 округу (Киев) от "Оппозиционной платформы – За жизнь".

Facebook / Максим Луцкий

Протокол НАУ о результатах выборов:

nau.edu.ua
nau.edu.ua
nau.edu.ua

Как писал OBOZREVATEL, ранее Окружной административный суд Киева принял решение об удалении из реестра люстрированных чиновника Николая Чинчина, который во время Майдана в 2013-2014 годах возглавлял Главное следственное управления Министерства внутренних дел.

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