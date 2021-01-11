Суд отменил люстрацию главного следователя МВД времен Майдана

Борис Бондарь
Борис Бондарь
Общество
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ОАСК отменил люстрацию Чинчина

Окружной административный суд Киева принял решение об удалении из реестра люстрированных чиновника Николая Чинчина, который во время Майдана в 2013-2014 годах возглавлял Главное следственное управления Министерства внутренних дел.

Об этом сказано решении ОАСК, которое было принято 4 января. В приказе МВД от 1 октября 2020 года отмечено, что Чинчин успешно прошел конкурс на должность главного специалиста кадрового департамента ведомства.

Однако уже 2 октября управление по предотвращению коррупции сообщило, что офицер, судя по записям в трудовой книжке, подпадает под действие закона о люстрации, поэтому не может быть назначен на должность. Информацию о нем внесли реестр люстрированных.

В своем решении суд сослался на нормы международного законодательства, в частности на практику Европейского суда по правам человека.

В частности отмечено, что при принятии решения о передаче информации о Чинчине в список люстрированных, никто не рассмотрел его деятельность в индивидуальном порядке. Мол, его внесли в реестр только на основании того, что он занимал в определенный период времени "относительно высокие должности на госслужбе". Т.е. доказательств того, что Чинчин способствовал узурпации власти, подрыву основ нацбезопасности или противоправному нарушению прав человека не было предоставлено.

В итоге админсуд вынес решение об отмене приказа МВД, которым Чинчину было отказано в должности, и исключении его из списка люстрированных лиц.

Как писал OBOZREVATEL, украинские суды активно рассматривают дела о люстрации – только Окружной суд Киева за последний год вынес более 100 решений о восстановлении чиновников. Представитель президента в Конституционном суде Украины Федор Вениславский считает, что, чтобы остановить "люстрационную чехарду", КСУ необходимо признать закон о люстрации неконституционным.

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