Вы всю жизнь неправильно мыли унитаз: блогер рассказала о 'чистом' способе

В сети появилось видео с лайфхаком, как можно почистить унитаз, не марая руки грязной тряпкой. Этот метод можно использовать и при уборке ванной комнаты.

Кадры, поразившие пользователей, опубликовала блогер Мишель Джейми на своей странице в TikTok. По ее словам, она ненавидела уборку своего туалета, ведь там всегда собирается много пыли, волос и другой грязи.

Все это при чистке растиралось по поверхности влажной тряпкой. Но она нашла способ как можно избежать этой проблемы и ускорить уборку туалета. Для этого в процесс очищения унитаза следует добавить еще один простой шаг.

Видео дня

Перед нанесением моющего средства пройдитесь по поверхности унитаза сухой шваброй-свиффером или салфеткой-магнитом для уборки пыли. Все ворс и волосы будут легко собраны.

После этого уже можно будет приступать к влажной уборке, которая теперь будет занимать гораздо меньше времени. К тому же, как заявила автор видео, этот лайфхак также подойдет и для ванной комнаты.

Используя свиффер и салфетки будет проще отмыть полочки, раковину и ванную. В комментариях пользователи выразили восхищение находчивости девушки, а также поделились своим мнением о том, как можно улучшить ее методику.

Один из комментаторов заявил, что он использует обычную салфетку, которой можно собрать пыль и волосы, а затем смыть ее. А некоторые заявили, что с этой проблемой помогает аккумуляторный пылесос, которым можно убрать даже труднодоступные места за унитазом.

Как сообщал OBOZREVATEL, популярную пищевую добавку можно использовать как эффективное моющее средство. Добавив во время стирки в барабан стиральной машины лимонную кислоту можно избавиться от неприятного запаха, грязи и остатков моющего средства, которые там накопились.