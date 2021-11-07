Зачем засыпать лимонную кислоту в стиралку: этот лайфхак лишит надоевшей проблемы

Добавив во время стирки в барабан стиральной машины лимонную кислоту можно избавиться от неприятного запаха, грязи и остатков моющего средства, которые там накопились.

О лайфхаке с применением популярной пищевой добавки, рассказало издание Gazeta.pl.

Постоянный контакт с порошком не означает, что стиральная машина внутри кристально чиста. Напротив, мыльный налет и жесткая вода приводят к образованию накипи и плесени. Одним из самых популярных средств, используемых в быту для очистки стиралки, является смесь соды и уксуса. Однако не все знают, что для этого можно использовать и лимонную кислоту.

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Стоит отметить, что она не только эффективно нейтрализует неприятные запахи, но также помогает избавиться от скопившегося в машинке известкового налета. Достаточно насыпать 120 г кислоты (примерно 1/3 стакана) в барабан и запустить самый длинный цикл стирки с высокой температурой.

Таким простым способом можно не только нейтрализовать неприятный запах, но и избавиться от грибков и бактерий, которые могли образоваться в барабане. Если же у вас нет под рукой лимонной кислоты, то ее можно заменить ополаскивателем для рта. Благодаря своим дезинфицирующим свойствам это средство также отлично справится с загрязнениями.

Также часто используют другой способ очистки стиралки, а именно смесь уксуса и соды. Для лучшего результата необходимо использовать 2 чайные ложки соды и около стакана столового уксуса. Важно, что эти два компонента не смешиваются – сода разбавляется с водой и добавляется в емкость для приема порошка. А уксус заливается непосредственно в бак стиральной машины.

Затем необходимо запустить самый продолжительный режим и высокую температуру воды. После этой процедуры необходимо включить режим полоскания, чтобы очистить стиралку от остатков известкового налета и уксуса, а также извлечь и промыть сливной фильтр. Напоследок нужно протереть барабан, уплотнитель, а также дверцу.

Важно отметить, что нельзя увеличивать концентрацию уксуса – таким образом можно повредить технику.

Как сообщал OBOZREVATEL, лимонная кислота – это природный консервант и антиоксидант, широко применяемый в пищевой промышленности. В кулинарии ее часто используют в консервации, добавляют в выпечку, в домашний майонез, шашлык. Редакция FoodOboz делится 5 способами применения лимонной кислоты в кулинарии, которые пригодятся каждому.