Вторгнется ли Россия в ближайшее время: украинцы высказали свое мнение

Большинство украинцев не верят, что Россия начнет полномасштабное вторжение в Украину. Такого мнения придерживаются более 80% опрошенных.

Соответствующий опрос проводился в студии программы "Свобода слова Савика Шустера" 28 января при помощи Liberty Report. Подавляющее меньшинство верит в более пессимистичный сценарий (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Зрителям в студии задали вопрос: "Верите ли Вы в то, что в ближайшее время Россия пойдет войной на Украину?":

не верят в это 82%,

верят – 18%.

Видео дня

Напомним, что неделю назад почти в два раза больше зрителей программы верили в наступление России в ближайшее время – 30%. Не верили в такое развитие событий все равно большинство опрошенных – 70%.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украину 28 января прибыла новая партия с американским оборонным оружием. Его США предоставили для защиты от возможного вторжения России.