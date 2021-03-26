ВСУ усилились новыми боевыми машинами из Польши. Фото

Вооруженным силам Украины передали 26 БМП-1АК, которые ранее по решению суда были принудительно изъятые у польского поставщика.

Как сообщает "Укроборонпром", военную технику подготовили к передаче на "Житомирском бронетанковом заводе".

Отмечается, что в 2017 году польская компания "WTORPLAST S.A." должна была поставить более 90 единиц техники для украинских военных. Однако было получено только 20 машин.

Укроборонпром

В июле 2020 польский суд удовлетворил иск украинской стороны и обязал передать Украине 26 единиц техники Украины, а также вернуть авансовые платежи по контрактам и компенсировать судебные издержки – всего более 3 млн долларов.

В октябре 2020 года боевые машины пехоты попали на предприятие. Техника поступила в неудовлетворительном техническом состоянии и без документации. Поэтому специалисты предприятия сразу начали приводить машины в порядок.

Укроборонпром

"Пришлось устранять последствия длительного хранения техники. Было проверено шасси, двигатели, подготовлена ​​необходимая документация и прочее. Сейчас машины полностью соответствуют техническим требованиям заказчика и прошли все необходимые испытания. Военное представительство их приняло. БМП готовы к отгрузке заказчику – Министерству обороны Украины", – сообщил глава завода Алексей Жуковец.

Укроборонпром

Укроборонпром

Укроборонпром

Укроборонпром

Укроборонпром

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