ЗСУ отримали нові бойові машини з Польщі. Фото

Збройним силам України передали 26 БМП-1АК, які раніше за рішенням суду були примусово вилучені в польського постачальника.

Як повідомляє "Укроборонпром", військову техніку підготували до передачі на "Житомирському бронетанковому заводі".

Уточнюється, що 2017 року польська компанія "WTORPLAST SA" повинна була поставити більш ніж 90 одиниць техніки для українських військових. Однак було отримано тільки 20 машин.

Укроборонпром

У липні 2020 польський суд задовольнив позов української сторони і зобов'язав передати Україні 26 одиниць техніки України, а також повернути авансові платежі за контрактами і компенсувати судові витрати – загалом понад 3 млн доларів.

У жовтні 2020 року бойові машини піхоти потрапили на підприємство. Техніка надійшла в незадовільному технічному стані і без документації. Тому фахівці підприємства відразу почали упорядковувати машини.

Укроборонпром

"Довелося усувати наслідки тривалого зберігання техніки. Було перевірено шасі, двигуни, підготовлена необхідна документація та інше. Зараз машини повністю відповідають технічним вимогам замовника та пройшли всі необхідні випробування. Військове представництво їх затвердило. БМП готові до відвантаження замовнику -–Міністерству оборони України", – повідомив глава заводу Олексій Жуковець.

Укроборонпром

Укроборонпром

Укроборонпром

Укроборонпром

Укроборонпром

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