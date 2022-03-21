ВСУ на Черниговщине наносят мощные удары по вражеским позициям – глава ОВА

В Черниговской области Вооруженные Силы дают отпор войскам оккупантов. Об этом сообщил в обращении глава областной военной администрации Вячеслав Чаус.

"Стандартно по Чернигову что-то бьет. Прилетают снаряды в гражданскую инфраструктуру. Немного достается Нежину тоже. По другим громадам ситуация без изменений. На фронте ситуация также без изменений: мы наносим мощные удары по вражеским позициям и уверены, что очень скоро нас ждет победа", - заявил он.

По словам главы Черниговщины, было принято решение об изменении комендантского часа: с 20:00 до 6:00.

Видео дня

"Этот вопрос более практичный. Увеличиваются сутки световые и нужно работать дольше", - объяснил Чаус.

Он добавил, что каждая громада может индивидуально установить комендантский час, но исключительно при согласовании с районной военной администрацией.

Кроме этого, продолжается поставка гуманитарной помощи в Нежин, Прилуки и ряд других населенных пунктов, в том числе временно находящихся под контролем оккупантов.

"Без паники, каждый делает свою работу: Вооруженные Силы воюют; волонтеры доставляют помощь; власти обеспечивают жизнедеятельность инфраструктуры (насколько это возможно). Еще раз спасибо коммунальщикам и аварийным бригадам за их самоотверженность, труд и героизм", - сказал Чаус.