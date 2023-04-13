ВСУ готовы к контрнаступлению на 90%: Арестович рассказал, чего не хватает украинской армии. Видео

Бывший советник главы Офиса президента Алексей Арестович высказался относительно грядущего наступления Вооруженных сил Украины. Он заявил, что наши защитники готовы к контрнаступлению на 90%.

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Об этом Арестович сказал 12 апреля в эфире программы "ФЕЙГИН LIVE" на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Он также рассказал о том, что препятствует началу освобождения оккупированных территорий от войск РФ.

По словам бывшего советника, нашим военным мешают не документы Пентагона, просочившиеся в сеть, а погода. Из-за непрекращающихся дождей земля размокла, а это мешает движению танков.

"Чтобы танк пошел, ему нужно 30 сантиметров грунта, просохшего насквозь, желательно до состояния бетона", – сказал Арестович.

Он также дал свой прогноз насчет того, когда танки все же смогут двигаться – не обошлось без классических двух-трех недель. Именно столько должно светить солнце, чтобы просушить грунт до нужного состояния, считает экс-советник главы ОП.

Напомним, что год назад украинцы регулярно слышали от Арестовича прогноз, включавщий фразу "две-три недели". Тогда, успокаивая людей, он заявлял, что именно за такое количество времени ситуация на поле боя коренным образом изменится, "вторая армия мира" окончательно ослабнет, активная фаза войны закончится, а Украина максимально приблизится к победе.

Как известно, Арестович потерял свою должность советника после того, как заявил, что в Днепре в многоэтажку якобы попала российская ракета, сбитая украинскими силами ПВО. В воздушных силах ВСУ тогда такую информацию не подтвердили.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Масштабное контрнаступление Сил обороны Украины против оккупационной армии России может начаться летом 2023 года. Наибольшее давление на государство в этом отношении оказывает изнутри украинское общество, заявил премьер Денис Шмыгаль.

– Министр обороны Украины Алексей Резников заверил, что Вооруженные силы Украины готовят контрнаступление, основная задача которого – ослабить оборону оккупантов и, возможно, ее прорвать.

– В США считают, что Украины есть все возможности, чтобы добиться успеха в контрнаступлении. Об этом заявил глава Пентагона.

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