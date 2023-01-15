Арестович заявил, что в многоэтажку в Днепре попала сбитая ПВО ракета: украинцы отреагировали

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что в Днепре в многоэтажку якобы попала российская ракета, сбитая украинскими силами ПВО. Об этом он сказал в эфире с российским правозащитником Марком Фейгиным.

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В воздушных силах ВСУ такую информацию не подтвердили. Таким образом Арестович подыграл российской пропаганде, подтвердив своими словами вброс о том, что в гибели украинцев якобы виновата ПВО, а не российская ракета, попавшая в дом.

РосСМИ и паблики массово распространяли его заявление как "признание" в том, что РФ якобы ни в чем не виновата.

Украинцев возмутили слова советника главы ОП, о чем они писали в соцсетях.

"Он просто сработал как спикер российского ИПСО... Если меня читают представители власти – сделайте что-то с ним. Потому что это внутренний враг", "Закройте ему рот кто-нибудь", "Он враг", "Лопнула консерва", "У СБУ еще один клиент появился", "Нужно запретит ему что-либо говорить до официальной информации и общаться с Фейгиным", – писали украинцы.

Слова Арестовича также прокомментировал мэр Днепра Борис Филатов. Он призвал СБУ и украинскую контрразведку отреагировать на этот инцидент.

Журналист LIGA.net Юрий Смирнов отметил, что для западных СМИ Арестович – не просто внештатный советник главы ОП Андрея Ермака, а один из главных источников информации, "выдающийся разведчик и помощник президента". В связи с этим его слова имеют большой вес. Журналист призвал власть разобраться со статусом Арестовича и его доступом к важной информации.

"Сегодня он подставил не Ермака, не Зеленского, не Буданова. Он подставил Украину и подыграл российской пропаганде, целый день пытающейся доказать, что российский терроризм в Днепре – это вина украинской ПВО", – написал он.

Офицер ВСУ Мирослав Гай отметил, что кадры с места прилета в Днепре свидетельствуют о том, что Арестович ошибается. "Те фото, которые я видел из Днепра – это не ПВО", – написал он.

Впоследствии сам Арестович отреагировал на хейт в Facebook. Он не опроверг свои слова насчет ПВО и призвал украинцев "быть умнее", заявив, что никто в мире не обвинит в трагедии в Днепре Украину.

"Вина РФ однозначна и не может быть ни размыта, ни ослаблена. Все прекрасно понимают – не было бы российского удара, не было бы трагедии – в н е зависимости от конкретного механизма ее наступления. Дом в Днепре разрушила российская крылатая ракета типа Х-22. Никакая ракета ПВО и близко не могла бы причинить и половины таких разрушений", – написал Арестович.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В субботу, 14 января, во время массированной атаки по Украине Россия ударила ракетой по многоэтажке в Днепре. Был разрушен один из подъездов, есть погибшие и раненые, среди которых дети.

– В Воздушных силах ВСУ рассказали, что оккупанты попали в многоэтажный дом в Днепре авиационной ракетой Х-22. Она имеет боевую часть 950 кг и предназначена для уничтожения авианосных групп в море.

– Было установлено также имя командира 52-го гвардейского тяжелого бомбардировочного авиационного полка РФ, бомбившего Днепр. Это полковник Олег Тимошин, ранее приказавший атаковать ТЦ в Кременчуге в июне 2022-го.

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