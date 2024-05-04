"Наши традиции всегда с нами..." Украинские воины показали, как готовят писанки на фронте. Видео

Защитники Украины показали, что они готовятся к празднику Пасхи несмотря на полномасштабную войну, развязанную Россией. В 63 отдельной механизированной бригаде подготовили крашанки и писанки, в том числе патриотические.

Видео с росписью яиц в полевых условиях 4 мая поделилась в Telegram пресс-служба 63 ОМБр Вооруженных сил Украины. Женщина-военнослужащая использовала газовую горелку, чтобы пасхальная традиция была соблюдена.

Она отварила яйца в воде, в которую добавила луковую шелуху. Это окрасило скорлупу в коричневый цвет.

На одной писанке военнослужащая гуашью нарисовала герб своей бригады на красно-черном фоне, а также написала: "Христос воскрес!".

"Лес, луковая шелуха, краски и кисточка. Мы готовим пасхальные писанки в нетипичных условиях, но вкладываем в работу душу. Наши традиции всегда с нами..." – написали в сети представители 63 ОМБр ВСУ.

Как писал OBOZ.UA:

– Уже третий раз украинцы отмечают Пасху в условиях полномасштабной войны. Варианты поздравлений с этим праздником для наших защитников на фронте можно найти по ссылке.

– 4 мая в 2024 году – это Великая суббота, последний день перед Пасхой, когда традиционно молятся, завершают подготовку к празднику и ходят в церковь. Наше издание рассказывало о традициях этого дня и о том, что нельзя делать в день перед Христовым Воскресением.

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