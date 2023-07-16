Всеобщая мобилизация в Украине: какие новые правила будут действовать с 1 августа

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, объявленная в результате полномасштабного вторжения России. С 1 августа определенную категорию военнослужащих ждут изменения.

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Они будут касаться солдат срочной службы. Об этом сообщает "24 канал".

Начиная с 1 августа срочники по желанию могут быть переведены в категорию мобилизованных. Военнослужащие срочной службы, срок воинской службы которых истек во время действия военного положения, и военная служба которых продлена сверх установленных сроков, и которые во время действия военного положения прослужили не менее шести месяцев, по собственному желанию могут быть переведены в категорию мобилизованных.

К тому же с 1 августа предполагается введение ежемесячного дополнительного вознаграждения для срочников.

Стоит отметить, что военное положение и всеобщая мобилизация действуют в Украине до 18 августа. Накануне этой даты Верховная Рада может продлить мобилизацию и режим военного положения на определенный период.

Ранее сообщалось, что представители Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) не имеют полномочий задерживать людей – даже в случае, если военнообязанный отказывается от вручаемой повестки. Задерживать могут только сотрудники Нацполиции для пресечения правонарушения.

Как писал OBOZREVATEL:

– Недавно в сети появилось видео из Одессы, на котором люди в военной форме "скрутили" мужчину прямо на улице и посадили в автобус. В Одесском областном ТЦК и СП установили причастных к инциденту и пообещали: виновные понесут дисциплинарную ответственность и "будут переведены в боевые подразделения, где смогут направить силу и мощь на борьбу с врагом".

– Ранее в Полтаве молодой человек провоцировал на конфликт украинских военных. Он грубил им и заявил, что наши защитники "убивают людей за деньги".

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