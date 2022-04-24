Вселенский патриарх Варфоломей в пасхальной проповеди призвал к немедленному прекращению войны

Вселенский патриарх Варфоломей приветствовал христиан восточного обряда с Пасхой и призвал к прекращению войны в Украине. Во время проповеди он упомянул людей в окруженном врагом городе-герое Мариуполь.

Его святость выступила после праздничного богослужения в ночь на 24 апреля. Оно прошло в турецком Стамбуле на территории Вселенского Патриархата, передает "Укринформ".

"Сегодня ночью наши мысли с мученической Украиной и во всех уголках земли, где царит насилие и нарушение человеческого достоинства..." – начал Варфоломей.

Вселенский патриарх призвал верующих обращаться к Воскресшему Освободителю и просить о помощи украинскому государству.

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Он выразил надежду, что таким образом Пасха станет стимулом для открытия гуманитарных коридоров для тысяч людей, которые остаются в заблокированном российскими оккупантами Мариуполе. В частности, надеется, что их смогут эвакуировать в действительно безопасные районы..

"Прежде всего, гражданских, раненых, пожилых людей, женщин и большого количества детей. То же касается и всех других регионов Украины, где разворачивается невыразимая человеческая трагедия", – заявил Варфоломей.

Его святость призвал к немедленному прекращению войны, которая подрывает человеческое достоинство и является "провокационным нарушением заповеди Божией о любви к ближнему".

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте СМИ писали о намерениях Вселенского патриарха посетить Польшу, чтобы поддержать беженцев из Украины, покинувшие родные дома из-за войны. Визит Варфоломея состоялся в конце прошлого месяца.