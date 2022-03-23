Вселенский патриарх Варфоломей приедет в Польшу, чтобы поддержать беженцев из Украины

Вселенский патриарх Варфоломей планирует приехать в Польшу для того, чтобы поддержать беженцев из Украины, вынужденных выехать из страны из-за войны с Россией. С начала российского вторжения Украину покинули 3,3 млн человек, большинство перебрались в Польшу.

О визите Варфоломея сообщил глава Бюро международной политики президента Польши Якуб Кумох на своей странице в Twitter 23 марта. Он отметил, что это должно произойти в конце месяца.

С соответствующим предложением к патриарху обратился президент Польши Анджей Дуда. Как отметил Кумох, Варфоломей "выразил готовность без промедлений приехать в Польшу и поддержать наших украинских братьев".

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В пресс-службе Вселенского патриархата добавили, что Дуда пригласил Варфоломея, "чтобы благословить, разрадовать и укрепить бесчисленное количество беженцев, оказавшихся в стране после начала войны в Украине".

"Его Всесвятость намерена принять его и посетить там временные приюты для беженцев в сопровождении высокопреосвященнейшего митрополита Халкидонского Эммануила и Великого синкелла отца Иакова Крочака", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, предстоятель Православной церкви Украины митрополит Эпифаний объяснил, что убийство врага не есть грех. По его словам, украинский народ не стремится к чужому, а защищает свою Родину и свою землю. Он подчеркнул, что пришедшие к нам с мечом от меча и погибнут.

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