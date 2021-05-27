Вселенский патриарх Варфоломей совершит визит в Украину: у Зеленского раскрыли детали

Украину в августе посетит Вселенский патриарх Варфоломей. Государство сделает все, чтобы визит состоялся на самом высоком уровне.

Об этом в четверг, 27 мая, заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, сообщила пресс-служба ОП на официальном сайте. В этот день глава ведомства провел встречу с епископом Константинопольской православной церкви митрополитом Халкидонским Эммануилом.

Ермак подчеркнул, что вся страна с нетерпением ожидает визита Вселенского патриарха и его участия в праздновании 30-летия независимости Украины.

Он также передал Варфоломею приветствие от президента Владимира Зеленского и благодарность за поддержку страны.

"Зеленский является президентом, который не использует церковь в политических целях", – сказал глава ОП, отметив, что в Украине все конфессии чувствуют себя свободно и независимо.

Со своей стороны митрополит Эммануил выразил уверенность, что ожидаемый визит Вселенского патриарха Варфоломея будет подготовлен и состоится наилучшим образом.

Он отметил открытость и поддержку со стороны главы украинского государства, что подтвердил визит президента и первой леди к Матери-церкви и встреча с Варфоломеем в октябре 2020 года.

Митрополит также указал на то, что Константинопольская православная церковь молится за окончание войны на Донбассе и за мир в стране, а также за завершение пандемии COVID-19 в Украине и во всем мире.

Напомним:

Варфоломей I подтвердил свое намерение посетить Украину по приглашению Зеленского по случаю празднования 30-летия независимости государства в марте 2021 года.

Зеленский встречался с Варфоломеем дважды. Впервые он посетил патриарха в Стамбуле 8 августа 2019 года, второй – 16 октября 2020 года.

Как ранее писал OBOZREVATEL, 5 января 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии Православной церкви Украины, отметив, что с этого момента она является единственной канонической православной церковью в стране. РПЦ в ответ объявила бойкот патриарху.