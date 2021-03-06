Вселенский патриарх подтвердил визит в Украину на День Независимости

Вселенский патриарх Варфоломей I подтвердил свое намерение посетить Украину по случаю празднования 30-летия Независимости государства.

По приглашению президента Владимира Зеленского он планирует присутствовать на соответствующих торжествах. Об этом патриарх сказал во время встречи с делегацией народных депутатов из фракции "Слуга народа", сообщила народный депутат Евгения Кравчук.

"Очень символично, что на празднование Дня Независимости Украины прибудет патриарх, который сыграл одну из ключевых ролей независимости и признания украинского православия. Попутно поздравили Вселенского патриарха с днем рождения и подарили икону в стиле петриковской росписи", – написала она на своей странице в Facebook.

Как известно, в последний раз в Украине Варфоломей был в 2008 году. Ранее Офис президента Владимира Зеленского уже сообщал, что визит Варфоломея в Украину может состояться в День Независимости в случае стабилизации эпидемической ситуации.

Зеленский встречался с Варфоломеем дважды. Впервые он посетил патриарха в Стамбуле 8 августа 2019 года, второй – 16 октября 2020 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 января 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии Православной церкви Украины, отметив, что с этого момента она является единственной канонической православной церковью в стране. РПЦ в ответ объявила бойкот патриарху.