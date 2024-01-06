Вселенский Патриарх в письме к Порошенко выразил поддержку украинцам, "мужественно выдерживающим дьявольскую атаку РФ"

Вселенский Патриарх Варфоломей приветствовал пятого президента Петра Порошенко с Рождеством и Новым годом и выразил свою поддержку украинскому народу в борьбе против российской агрессии.

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Об этом говорится на сайте Европейской Солидарности.

"Хотя мы сожалеем об условиях, заставивших Украину перейти на церковный календарь, мы рады, что Вы и большинство украинцев теперь празднуете вместе с нами и большинством христианского мира", – говорится в письме.

Патриарх Варфоломей также отмечает, что ему было приятно поговорить с Порошенко несколько недель назад, в пятую годовщину Объединительного собора.

"Будьте уверены, господин президент, мы остаемся на стороне Православной Церкви Украины относительно любой поддержки, которую мы можем оказать, и продолжаем солидарность со всеми украинцами, мужественно выдерживающими дьявольскую атаку Российской Федерации", – пишет Вселенский Патриарх.

"Как Вы правильно отметили, для украинцев важнее всего держать единство и отвергнуть все личные разногласия, чтобы победить захватчика и отстроить свою Родину", – говорится в письме.

Вселенский Патриарх пожелал украинцам благословенного и преуспевающего Нового года. "Пусть он будет полон миром, радостью, единством, духовным ростом и избытком Божьей благодати", – пишет Его Всесвятость.