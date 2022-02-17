'Всех несогласных будут расстреливать на месте': пропагандисты Путина отметились фейком об Украине, в сети волна шуток

Российские пропагандисты в эфире одного из телеканалов заявили, что Украина "теперь будет жить по законам военного времени". Кроме того, они придумали, что "всех несогласных будут расстреливать на месте без разговора и суда".

Примечательно, что такие фантазии у пропагандистов возникли после новости о том, что украинская полиция перешла на усиленный режим несения службы. Об этом в Telegram сообщил блогер Анатолий Штирлиц (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Стоит отметить, что пропагандисты рассказывали о "расстрелах" на фоне видео с антитеррористических учений Национальной полиции в Херсонской области. При этом они не уточнили, с чем именно стоит быть "несогласным", чтобы подвергнутся таким "мерам".

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Такой фейк вызвал волну шуток среди украинцев. В частности, на ахинею пропагандистов люди отвечали с иронией и "радовались", что не "встретили на улице патруль полиции". Также украинцы вспомнили скандального нардепа Илью Киву и с юмором отметили, что именно поэтому он решил уехать из страны.

Напомним, личный состав Национальной полиции Украины с понедельника, 14 февраля, был переведен на усиленный режим несения службы. Так правоохранители будут работать до 19 февраля включительно.