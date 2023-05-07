Всегда шел до конца, был человеком действия: в Бахмуте погиб спецназовец Дмитрий Крамар

6 мая в городе Бахмут, на территории Донецкой области, погиб Дмитрий Крамар – житель Хмельницкого. Он служил в 8-м полку специального назначения ССО имени князя Изяслава Мстиславовича.

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О смерти военного сообщил его побратим Виктор Бурлик в Facebook. Дмитрий был одним из основателей националистической формации "Феникс".

Дома воина ждали супруга и дочь. Пока не сообщается о дате и чине захоронения Героя.

"Вчера погиб мой собрат Дмитрий Крамар. Погиб как воин с оружием в руках в самой горячей точке Украины, городе Бахмут. Один из самых идейных и храбрых националистов города Хмельницкого, который с 2018 года совершал смерть врагам в рядах 8 полка ССО. Один из основателей националистической формации Феникс. Все знали его как преданного, ответственного и бескомпромиссного бойца, который во всех движениях шел всегда до конца. Без сына осталась мать, без мужа жена, без отца двухлетняя дочь, а без Героя остался Хмельницкий и Украина!", – написал Виктор Бурлик.

Кроме того, о его смерти сообщил и его близкий знакомый Андрей Попик.

"Вчера в Бахмуте погиб Дмитрий Крамар из Хмельницкого, с 2018 года находившийся в рядах 8-го полка ССО. Националист. Простой и искренний. Часто молчалив. Человек действия. Недавно производили сбор для его подразделения. Видел его в последний месяц назад, когда община "Георгиевского" храма РПЦ переходила в ПЦУ. Тогда московский поп с экзальтированными стрекозами и "москвоцерковными мужиками" кричали ему и его собратьям, почему они не в Бахмуте. Дмитрий им не говорил ни слова о Бахмуте... Он не вешал эту информацию на бейджик, а просто делал свое дело...", – пишет Андрей Попик.

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