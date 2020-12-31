Авиакатастрофы, рынок земли и провал 'слуг': чем помимо COVID-19 запомнится 2020 год в Украине

Без преувеличения, 2020 год стал испытанием для украинцев – они активно пишут в сети, что с нетерпением ждут его завершения. Такие слова как "коронавирус" и "локдаун" стали неприятным открытием не только для нас, но и для всего мира. Однако нынешний год запомнится не только этими событиями.

OBOZREVATEL вспоминает, каким 2020-й стал для Украины.

Вблизи столичного аэропорта в Тегеране 8 января 2020 года в 6:14 по местному времени системой ПВО, вероятно – российского производства, был сбит самолет Boeing 737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины". Погибли все 176 человек, которые летели в тот день в Киев. Среди жертв было 11 украинцев – члены экипажа и двое пассажиров.

В сеть попало видео, на котором видно, как и с какого места в самолет попадает ракета. Иран сначала отрицал свою причастность, однако впоследствии лидер страны Хасан Рухани признал, что авиалайнер все же сбили ракетами, но якобы случайно, из-за "человеческого фактора".

Прошел почти год, но Иран до сих пор не передал Украине проект технического отчета о причинах авиакатастрофы и отказывается выплачивать компенсацию родным погибших.

Эпидемия COVID-19 стала настоящим ледяным душем для всей медицинской и политической системы Украины, хотя в нашей стране его обнаружили позже, чем в остальной Европе. Первый случай зафиксировали 3 марта в Черновицкой области, а уже через неделю, 11-го, правительство ввело жесткий карантин по всей стране, который впоследствии стал известен как "локдаун".

К концу весны украинцев оставили без развлечений и поездок за границу, а взамен обязали носить маски и придерживаться социальной дистанции. В панике люди "штурмовали" продуктовые магазины и аптеки, но тогда не догадывались, что это только начало.

В настоящее время количество больных коронавирусом только по официальным данным превышает один миллион человек, еще около 18 тыс. умерли. И где теперь те, кто бросал камни в автобусы со здоровыми украинцами в Новых Санжарах, которых эвакуировали из Китая?

"Весна придет – сажать / увольнять будем". Март запомнился еще и началом распада команды президента Владимира Зеленского. Уже 4 марта Верховная Рада приняла отставку главы "правительства технократов" Алексея Гончарука, который стал самым молодым премьер-министром в истории Украины. Однако запомнился разве что катанием по Кабмину на электросамокате, а также экспортом медицинских масок за границу в разгар эпидемии коронавируса. Сейчас он находится в США, но обещал еще вернуться на родину.

Месяцем ранее Зеленский попрощался с Андреем Богданом, назначив на должность главы Офиса президента Андрея Ермака. Даже меньше в команде президента продержались Руслан Рябошапка и Александр Данилюк (бывшие генпрокурор и секретарь СНБО), которые потеряли свои должности еще в 2019 году.

Также весной регионы Украины страдали от масштабных лесных пожаров. Сначала беда случилась в Чернобыльской зоне из-за поджога травы и мусора. С пламенем, которое уничтожило более 100 га леса, боролись более 10 дней.

Пожары вызвали невероятный смог в окрестности, а дым достиг украинской столицы. В тот период Киев возглавил рейтинг самых грязных городов мира, временно обойдя даже индийский Дели и китайский Шанхай.

В начале апреля масштабные пожары начались еще и на Житомирщине, где с огнем боролись целый месяц. За это время не только были уничтожены гектары леса, но и сильно пострадали села, многие люди потеряли свои дома. Сумма ущерба составила десятки миллионов гривен.

Уже в конце июня запад Украины всколыхнуло одно из наибольших за последние 60 лет наводнений. Его вызвали затяжные дожди, из-за которых значительно повысился уровень Днестра, Прута, Черемоша и Быстрицы.

Наводнение нанесло убытков на 3-4 млрд. грн.

Принятие рынка земли в Украине – топ-событие не только 2020 года, но и последнего десятилетия. Дискуссии вокруг его введения продолжались от начала украинской независимости, с каждым годом обрастая различными версиями, почему эта реформа невозможна.

Крупные агрохолдинги годами обманывали землевладельцев различными ваучерами и умудрялись скупать гектары земли практически за бесценок.

Верховная Рада и президент сделали шаг к тому, чтобы положить конец таким махинациям и поддержали открытие рынка земли. Закон был принят по требованию МВФ, он заработает уже с 1 июля 2021 года. Украинцы смогут купить до 100 га земли, однако делать это разрешили только физическим лицам.

Летом этого года Украина ближе познакомилась с такими явлениями, как террористические акты. Сначала был захват заложников в автобусе в центре Луцка.

Далее – полицейского в Полтаве. За ним – захват отделения одного из банков в столичном бизнес-центре 32-летним узбеком Сухробом Каримовым.

Учебный полет на Харьковщине вечером 25 сентября завершился трагедией. Самолет, на борту которого находились 27 человек, разбился перед совершением посадки. В результате погибли 19 курсантов и 7 членов экипажа. Лишь одному парню удалось выжить, им стал Вячеслав Золочевский.

Следователи отчитались о четырех версиях катастрофы. Среди них – техническая неисправность или ненадлежащее техническое обслуживание самолета. Не исключена также ошибка экипажа или авиадиспетчеров. Нескольким подозреваемым уже успели выбрать меры предосторожности.

Война за независимость украинских земель продолжается уже шесть лет, что даже дольше, чем Вторая мировая война. Но в 2020-м произошло достаточно много событий, которые активно обсуждались в обществе. Это новый обмен пленными, введение, пусть и шаткого, но перемирия, а также резонансные изменения в составе украинской делегации в Трехсторонний контактной группе.

Так, 16 апреля Украине удалось вернуть из плена российских оккупантов 19 украинцев, а с 27 июля на Донбассе официально начал действовать полный режим прекращения огня. Как сообщают в штабе операции Объединенных сил, стрелять на Донбассе стали меньше, однако полной тишины достичь так и не удалось.

Украинская армия также периодически продолжает нести потери: есть как раненые, так и погибшие.

Также украинцев взволновал первый премьер-министр Украины Витольд Фокин, который был одним из участников переговоров по Донбассу. Точнее, не сам Фокин, а его заявления, например, о том, что он не видит российской агрессии на Донбассе. В результате его достаточно быстро вывели из переговоров. Были в составе ТКГ и другие изменения: к процессу привлекли представителей ОРДЛО, которые покинули Донбасс после оккупации, а еще делегация получила официального спикера.

В этом году Украина инициировала процесс по деоккупации Крыма, запустив в рамках нового международного саммита инициативу "Крымская платформа". Идею уже поддержали ведущие страны мира, первая встреча запланирована на май 2021 года.

Предыдущие 6 лет оккупации Россия категорически отказывалась обсуждать вопрос Крыма на любых международных площадках или конференциях. Мол, тема закрыта, ее не существует вообще.

Однако в этом году очень остро стоит проблема нехватки воды на полуострове, в том числе и питьевой. Чуть ли не настоящую катастрофу вызвала засуха и аномально теплая прошлая зима. И теперь уже Москва подает сигналы о возможном участии в "Крымской платформе", где, очевидно, будет требовать от Украины воды.

Пожалуй, довольно неожиданными для президента и его фракции оказались результаты местных выборов в Украине. И хотя в итоге по стране "Слуги народа" набрали 30,74% голосов избирателей, большинство экспертов считают – результат провальным, ведь победить "местные элиты" команде Зеленского так и не удалось. Украинцы в большинстве случаев вновь передали властные полномочия опытным и хорошо знакомым, а не молодым и неизвестным кандидатам. Киев, Харьков, Днепр, Одесса, Львов – в этих и других городах "Слуги" потерпели сокрушительное поражение на выборах.

И результаты вполне закономерны. По данным декабрьского опроса "Центра Разумкова", за последний год рейтинг президента снизился с 41 до 19%, а его политической силы – с 36 до 17,5%. Также более 40% респондентов назвали Зеленского разочарованием года.