'Все это теперь наше и морпехов': военная из батальона спецназначения показала технику от Порошенко

Марьяна Ницевич, которая до полномасштабного вторжения была активной волонтером ОО "Дело общин", сейчас воюет в составе батальона специального назначения на горячем южном направлении. Во время очередной поездки в Одесскую и Николаевскую области Петр Порошенко передал ее батальону, а также морпехам, артиллеристам и связистам большую партию техники.

О том, какую технику получили украинские защитники, Марьяна Ницевич рассказала в соцсетях.

"Вы только посмотрите на эту красоту. На почти 19 миллионов гривен. Представляете масштаб? Море дефицитных колес, FPV, Мовики, ИБП, ванильные конфеты, и чо-о-о-вны-и-и. И все это теперь наше и морпехов", – написала военная.

Она также отметила, что такие встречи – это большая морально-психологическая поддержка.

"Для меня ваш приезд не только о материальном, за которое мы благодарны к небу. Для меня ваш приезд это о тепле, независимо от температуры вокруг. Это о смехе, объятиях, слезах, и самое главное – понимание друг друга. Как глоток воздуха. Благодарю вас и за это", – написала Марьяна друзьям и единомышленникам.

"В Николаевской области собралась крутая компания – представители Морской пехоты, Воздушных сил и ССО. Именно эти подразделения за 2 года полномасштабного вторжения "навели шума" в Черном море. россияне в призрачных снах видели, как превратили украинское море в собственное внутреннее озеро, из которого удобно обстреливают наши мирные города. Но благодаря усилиям этих славных бригад Черное море для орков теперь – болото, в котором они погрязли, барахтаются и, в конце концов, тонут", – отметил Петр Порошенко.

"Это точно подтвердят артиллеристы, которые потопили украинскими Нептунами крейсер "Москва". Сегодня передаем 11 подразделам груз помощи. Наши воины получают 6 моторных лодок "Whaly", 300 FPVшок, 10 Мовиков, несколько десятков "ванильных сахаров" и много шин на разные типы грузовиков. Этого должно хватить, чтобы ПОЛНОСТЬЮ "ОБУТЬ" 71 автомобиль. Также нас ожидала приятная встреча с членами нашей команды – депутатами Очаковского городского совета от "Европейской Солидарности", – рассказал пятый президент.

"А еще с нашей любимой Марьяной, которая с самого начала войны взяла в руки оружие. Теперь встречаемся в основном на Юге. Должны продолжать помогать нашим воинам в том, что у них получается лучше всего — курить, уничтожать и отправлять на дно русский хлам. Так что ждите нас снова в гости, друзья", – написал Петр Порошенко.