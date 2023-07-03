Вручение повесток на улицах адвокат пояснил, какие бывают нарушения со стороны ТЦК и что делать гражданам. Видео

Вручение повесток в Украине при мобилизации имеет определенные этапы. Этот документ проходит путь от Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК) до военнообязанного.

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Адвокат Роман Симутин объяснил, какие бывают нарушения со стороны ТЦК и что делать гражданам. Об этом он рассказал в своем YouTube канале.

Итак, по словам адвоката, есть следующие этапы вручения повесток:

Выдается и подписывается распоряжение начальника ТЦК с перечнем лиц, например, вызываемых для обновления учетных данных.

Выписывается повестка на конкретное лицо с указанием номера этого распоряжения и подписывается начальником, который печатает.

Формируется и подписывается распоряжение начальника ТЦК на уполномоченных представителей ТЦК, имеющих право вручать повестку.

Повестка вручается лично под подпись вызываемого лица.

Однако, на самом деле, все происходит по-другому и с нарушениями процедуры.

"Какие же этапы в реальности? Первое – наштамповали незаполненных повесток с подписью и печатью начальника ТЦК. Второе – выдали на руки всем, кому можно и отправили в рейд. Третье – поймали человека, "выдрали" документы, заполнили повестку" на колене" и дали 48 часов для прибытия в ТЦК. Или четвертое – завезли в ТЦК", – рассказал адвокат.

Роман Симутин добавил, что все эти "реальные" этапы действительно являются нарушением процедуры вручения повесток, так что отказ от их получения не будет уклонением от мобилизации.

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