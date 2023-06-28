Как действовать в случае вручения повестки на улице и принудительной доставки в ТЦК: советы юриста

На данный момент в Украине сохраняется военное положение и проводится общая мобилизация в связи с полномасштабным вторжением армии России. Известны случаи, когда повестки военнообязанным вручаются непосредственно на улице, а затем они принудительно доставляются в территориальные центры комплектования, где проходят военно-врачебную комиссию или обновляют свои данные.

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Эти меры предпринимаются в рамках мобилизационных действий для подготовки и мобилизации резервов в целях защиты страны. Адвокат Ростислав Кравец объяснил, как действовать в таких случаях.

"В первую очередь, не стоит спорить, биться, тем более с лицами, у которых в руках оружие. Это может закончиться очень плачевно для всех. Если вы останетесь живы и невредимы, вас могут привлечь к уголовной ответственности за нападение, превышение границ самообороны. Если вас останавливают, требуют предоставить документы, проверять документы военные не могут... Они обычно это делают вместе с полицейскими. Формально полицейский не имеет права передавать эти документы военным, однако они это делают. Военные сразу вам на коленке выписывают повестку, и некоторые военные, как показывает опыт, ничего не выписывают — пытаются вас заломить и затолкнуть в бус", — отметил он.

Если вам была выдана повестка, то, в соответствии с ее содержанием, вам следует явиться в Территориальный центр комплектования и выполнить указанные в ней требования.

Если военнообязанного принудительно доставили в центр комплектования и он считает, что его права нарушены, то он имеет право обратиться к полицейским с требованием защитить его права. В такой ситуации важно получить юридическую консультацию от адвоката, который сможет оценить ситуацию и дать рекомендации по защите прав военнообязанного.

"Привезли в центр комплектования – советую потребовать предоставления вам бесплатного адвоката и чтобы вам вызвали полицию и сообщили основания вашего задержания. Никаких документов подписывать не нужно. Никаких военно-врачебных комиссий проходить не нужно, пока вам не сообщат в письменном виде, на каком основании вас удерживают в ТЦК. Не ведитесь на угрозы, что будет какая-то ответственность – отвечать будут все, и те, кто вас задержали. Никогда не предлагайте им взятки – это приводит к крайне негативным последствиям. Это может быть провокация, вас могут привлечь к ответственности", — объясняет Кравец.

Согласно совету адвоката, если у вас есть возможность связаться с родственниками, друзьями или знакомыми, вы можете попросить их обратиться в суд района, где расположен ТЦК, и подать заявление.

"Не имеет значения суббота или воскресенье, в соответствии со статьей 206 КПК. Она касается защиты судом прав человека. Любой суд, получив информацию, что лицо незаконно содержится в органах государственной власти, должен немедленно вынести постановление, которым доставить это лицо в суд и сообщить, на каком основании он ее удерживает, поэтому требуйте, чтобы родственники шли в суд и требуйте от суда соответствующее постановление, обращайтесь в суд и требуйте по 206-й статье, чтобы вас доставили в суд и сообщили, на каком основании вас задержали. Ничего не подписывайте и никуда не идите. Если они за вас подпишут, будут нести уголовную ответственность. Задержать вас могут только по решению суда", — резюмировал Ростислав Кравец.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее юрист объяснил, что консульства за границей не имеют права выдавать военнообязанным украинцам повестки.

Напомним, в июле под всеобщую мобилизацию в Украине могут попасть абитуриенты.

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