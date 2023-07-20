Вручение повесток на пляжах: что нужно знать, чтобы избежать недоразумений

С начала полномасштабного вторжения РФ на территории Украины действует общая мобилизация для всех военнообязанных. Мужчинам могут вручать повестки везде – даже на пляжах, ведь они являются общественными местами.

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Об этом рассказала руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк. Она отметила, что повестки – это не способ наказания, а необходимость.

"Вручение повесток допускается в любых местах. То есть общественные места все открыты для общего посещения, могут быть такими, где может проводиться уведомление граждан. Абсолютно не исключено, что и там тоже", – пояснила она.

Тем не менее, она подчеркнула, что повестка не служит средством для наказания. Это лишь мера предупреждения и распространения необходимости защищать свою страну.

Отметим, что 24 февраля 2022 года Украину атаковали вооруженные силы Российской Федерации. В ответ на эту агрессию, президент Владимир Зеленский объявил военное положение в стране и всеобщую мобилизацию на следующий день после нападения. Это было сделано для мобилизации ресурсов и усиления обороны Украины.

Общая мобилизация представляет собой процесс пополнения Вооруженных Сил Украины новыми военнослужащими на всей территории страны. После объявления общей мобилизации в государстве, данный процесс продолжается в течение 90 суток. В рамках такой мобилизации подлежат призыву все граждане (в основном мужчины), которые способны выполнять воинский долг.

По вызову военкомата должны явиться все граждане в возрасте от 18 до 60 лет и зарегистрироваться на военном учете. Однако, для формирования ВСУ будут призывать только тех, кто необходим для обеспечения оптимального численного состава армии.

Не подлежат мобилизации следующие категории граждан:

признанные непригодными к службе по решению медкомиссии;

мужчины и женщины, которые были на период военных действий, забронированы за органами государственной власти;

родители трех и больше детей;

отцы-одиночки и матери-одиночки;

родители ребенка с инвалидностью;

опекуны ребенка-сироты;

народные депутаты;

опекуны недееспособных лиц.

Ранее сообщалось, что в Украине изменятся условия увольнения с военной службы во время военного положения. Так, будет возможно прекращение военной службы для военнослужащих, если их близкие родственники пострадали или исчезли в период военных действий.

В нашей стране ранее приняли законопроекты для усовершенствования работы ВЛК. Они будут регулировать процесс оформления документов для лечения военнослужащих.

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