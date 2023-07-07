Вручение повесток на блокпостах: юрист объяснил, законно ли это

Процесс общей мобилизации продолжается, и в соответствии с законом, не указывается конкретное место, где должны вручаться повестки. В связи с этим, получение повестки может произойти на улице, на рабочем месте, дома или на блокпостах, в зависимости от практики, принятой в конкретной стране или регионе.

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Об этом рассказали военные юристы. Выдавать повестки на улице, в общественных заведениях, на блокпосте или в других местах – вполне законно.

Имеют ли право выдавать повестки на блокпостах?

Фактически, предоставление повесток на улицах, в общественных заведениях, на блокпостах или в других общедоступных местах является законным, поскольку законодательство не определяет конкретных мест для выдачи повесток. Следовательно, вручение повестки может происходить в любом месте.

Вручение повесток на блокпостах 2023

Сегодня в Украине существует четыре вида документов, которые можно назвать общеизвестным термином повестка и которые могут вручить вам на блокпосте:

Повестка для уточнения учетных данных;

Повестка на прохождение военно-врачебной комиссии;

Повестка на призыв в армию (на данный момент не выдается);

Мобилизационное распоряжение (для отправки);

Законно ли выдавать повестки на блокпостах

Если лицо уполномочено на вручение повестки, то оно может осуществить это действие на блокпостах или в любом другом месте, поскольку закон не регламентирует специфические места для вручения повесток. Поэтому, если повестка была вручена на блокпосте или другом месте, она будет считаться законной, и в соответствии с законодательством ее следует выполнить.

Что означает вручение повестки на блокпосте

Повестка, врученная на блокпосту, обычно представляет собой вызов для проверки учетных данных и прохождения медицинского осмотра в целях определения пригодности к военной службе. Военнообязанный обязан явиться в соответствующий орган и зарегистрироваться, предоставив необходимую информацию о себе. Детальные разъяснения по этому вопросу могут быть получены у военного юриста или другого специалиста в области права.

Особенность вручения повесток на блокпостах в том, что местные военкоматы ничего не знают о вас и ваших болезнях, поэтому выдают повестки всем, однако это не всегда влечет мобилизацию и отправку на передовую.

Кроме того, врученная на блокпосту повестка должна быть заполнена и подписана начальником центра комплектования и вручена лично. Получение повестки должно быть заверено вашей подписью.

В повестке указываются:

фамилия, имя, отчество, год рождения призывника и его адрес;

место работы личности;

вид повестки (уточнение учетных данных, прохождение медкомиссии, прибытие в ТЦКСП, призыв на военную службу в ВСУ);

дата, время и адрес, по которому необходимо появиться;

оговорки относительно необходимых документов;

название органа, печать, подпись, фамилию, имя и отчество руководителя ТЦКСП.

Повестка должна быть заполнена и подписана начальником центра комплектования, а вот вручить ее могут:

сотрудники территориального центра комплектования и социальной поддержки;

представители органов местного самоуправления;

руководители предприятий или организаций, работодатели;

руководители учебных заведений;

управляющие многоквартирных домов.

Кто может вручать повестки?

Следует помнить – на блокпостах повестку могут вручить только лица, указанные выше, выполняющие эти функции согласно закону.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине недавно вступили в силу новые правила вручения повесток – представители ТЦК начали работать с нагрудными камерами. А еще был расширен список тех, кто подлежит мобилизации, из-за чего отсрочек от службы может стать меньше.

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