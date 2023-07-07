Вручение повесток на блокпостах: юрист объяснил, законно ли это
Процесс общей мобилизации продолжается, и в соответствии с законом, не указывается конкретное место, где должны вручаться повестки. В связи с этим, получение повестки может произойти на улице, на рабочем месте, дома или на блокпостах, в зависимости от практики, принятой в конкретной стране или регионе.
Об этом рассказали военные юристы. Выдавать повестки на улице, в общественных заведениях, на блокпосте или в других местах – вполне законно.
Имеют ли право выдавать повестки на блокпостах?
Фактически, предоставление повесток на улицах, в общественных заведениях, на блокпостах или в других общедоступных местах является законным, поскольку законодательство не определяет конкретных мест для выдачи повесток. Следовательно, вручение повестки может происходить в любом месте.
Вручение повесток на блокпостах 2023
Сегодня в Украине существует четыре вида документов, которые можно назвать общеизвестным термином повестка и которые могут вручить вам на блокпосте:
- Повестка для уточнения учетных данных;
- Повестка на прохождение военно-врачебной комиссии;
- Повестка на призыв в армию (на данный момент не выдается);
- Мобилизационное распоряжение (для отправки);
Законно ли выдавать повестки на блокпостах
Если лицо уполномочено на вручение повестки, то оно может осуществить это действие на блокпостах или в любом другом месте, поскольку закон не регламентирует специфические места для вручения повесток. Поэтому, если повестка была вручена на блокпосте или другом месте, она будет считаться законной, и в соответствии с законодательством ее следует выполнить.
Что означает вручение повестки на блокпосте
Повестка, врученная на блокпосту, обычно представляет собой вызов для проверки учетных данных и прохождения медицинского осмотра в целях определения пригодности к военной службе. Военнообязанный обязан явиться в соответствующий орган и зарегистрироваться, предоставив необходимую информацию о себе. Детальные разъяснения по этому вопросу могут быть получены у военного юриста или другого специалиста в области права.
Особенность вручения повесток на блокпостах в том, что местные военкоматы ничего не знают о вас и ваших болезнях, поэтому выдают повестки всем, однако это не всегда влечет мобилизацию и отправку на передовую.
Кроме того, врученная на блокпосту повестка должна быть заполнена и подписана начальником центра комплектования и вручена лично. Получение повестки должно быть заверено вашей подписью.
В повестке указываются:
- фамилия, имя, отчество, год рождения призывника и его адрес;
- место работы личности;
- вид повестки (уточнение учетных данных, прохождение медкомиссии, прибытие в ТЦКСП, призыв на военную службу в ВСУ);
- дата, время и адрес, по которому необходимо появиться;
- оговорки относительно необходимых документов;
- название органа, печать, подпись, фамилию, имя и отчество руководителя ТЦКСП.
Повестка должна быть заполнена и подписана начальником центра комплектования, а вот вручить ее могут:
- сотрудники территориального центра комплектования и социальной поддержки;
- представители органов местного самоуправления;
- руководители предприятий или организаций, работодатели;
- руководители учебных заведений;
- управляющие многоквартирных домов.
Кто может вручать повестки?
Следует помнить – на блокпостах повестку могут вручить только лица, указанные выше, выполняющие эти функции согласно закону.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине недавно вступили в силу новые правила вручения повесток – представители ТЦК начали работать с нагрудными камерами. А еще был расширен список тех, кто подлежит мобилизации, из-за чего отсрочек от службы может стать меньше.
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