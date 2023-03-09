Враг атаковал дронами и ракетами: на Днепропетровщине есть прилеты, один человек погиб, два пострадали

Российские оккупанты ночью 9 марта устроили массированную атаку по мирным украинским городам. На Днепропетровщине есть прилеты, поскольку враг выпустил по области дроны-камикадзе и ракеты.

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В результате один человек погиб, еще два пострадали. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

"Сверхтяжелые ночь и утро. Враг атаковал Днепропетровщину беспилотниками и ракетами. Предварительно, из-за этой массированной атаки один человек погиб, два – пострадали", – говорится в сообщении.

Лисак уточнил, что попадания были в Днепровском, Павлоградском, Криворожском и Никопольском районах.

Вследствие атаки оккупантов повреждены энергетическая инфраструктура и промышленные предприятия. Зафиксированы серьезные разрушения.

Сейчас на местах работают все службы, которые гасят пожары и ликвидируют последствия атак.

Кроме того, путинская армия устроила артиллерийские обстрелы региона. Оккупанты атаковали Никопольщину – Красногригоровскую громаду и Никополь. В общей сложности враг выпустил почти 40 снарядов.

Глава Днепропетровской ОВА отметил, что в результате артобстрела погиб 34-летний мужчина, ранения получила 28-летняя женщина и 19-летний парень. В настоящее время пострадавших госпитализировали в медицинские учреждения.

Следует добавить, что украинские защитники ночью 9 марта сбили 34 российские ракеты и 4 дронов-камикадзе иранского производства, которыми оккупанты атаковали ряд регионов. В целом враг осуществил 81 пуск ракет разного базирования.

Ночью 9 марта Россия устроила массированную атаку ракетами и дронами по регионам Украины. Около 05:50 и после 07:00 мощные взрывы прогремели в Киеве: с первым над местом удара в небо поднялся дым, а со вторым загорелись авто у многоэтажки.

Фанаты Кремля порадовались новой волне ракетных ударов российских военных преступников по Украине. Сторонники "СВО" заявили, что такие атаки должны происходить каждую ночь, ракет было выпущено "слишком мало", а отдельные персонажи требовали "стереть всех украинцев в порошок".

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